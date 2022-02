TennisBase Oberhaching:Augenmerk gilt jetzt den Perspektivspielern

Von: Robert M. Frank

Aushängeschild: Max Rehberg hat sich neben drei Turniersiegen auf der ITF-Junioren-Tour schon erste Meriten auf der Profitour der Herren verdient. © Hasenkopf/Archiv

Landkreis – Die Tennis-Base in Oberhaching steht aus sportlicher Sicht vor einem Philosophie-Wechsel. Fortan soll es sich in der Ausbildung der Tennisstars von morgen wieder vermehrt um Perspektivspieler denn um fertige Profis drehen.

Das Jahresende 2021 bedeutete für die Tennis-Base Oberhaching einen harten Schnitt. Der Landesstützpunkt des Bayerischen Tennis-Verbands hatte gleich mehrere Spieler aus seinem Profiteam verabschiedet. Dazu gehören Namen von ehemaligen Top-100 Spielern wie Yannick Hanfmann (ATP-Weltrangliste 120; Stand: 31. Januar 2022) und Maximilian Marterer (ATP 209). Sowohl der 30-jährige Karlsruher als auch der 26 Jahre alte Mittelfranke trainieren seitdem nicht mehr regelmäßig an der Base. Beide Namen fehlen auch auf der Kaderliste des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für 2022, die der nationale Verband jüngst veröffentlichte (siehe Kasten).

Nachdem auch Cedrik-Marcel Stebe (ATP 226) nicht mehr an Bord ist, fehlen der Base derzeit die Top-Profis. Base-Leistungssport-Leiter Lars Uebel sagt zu dieser neuen personellen Konstellation, dass dieser Schritt bewusst gewählt worden sei. „Wir möchten den Fokus weg von der Eins-zu-eins-Betreuung von fertigen Profis legen und uns auf den Übergangsbereich im Alter zwischen 18 und 23 Jahren spezialisieren“, sagt Uebel.

Top-Profis im modernen Leistungszentrum

Top-Profis werden das hochmoderne Trainingszentrum weiterhin im Rahmen der festgelegten Förderbedingungen nutzen, zumal die 2020 rundum erneuerte Anlage Am Loh ja auch gleichzeitig einer der vier offiziellen DTB-Bundesstützpunkte der Herren in Deutschland ist. Allerdings werden alle Betreuungs- und Trainingsangebote seitens der Base fortan nur den besten Nachwuchskräften aus dem Freistaat gelten. „Primär ist es nicht unsere Aufgabe, Top-30-Spieler zu betreuen. Wir möchten mehr Spieler in diese Position bringen“, sagt Uebel.

Der 41-jährige Base-Cheftrainer sieht in der Umstellung der Philosophie rund um das achtköpfige Trainerteam mit den Profisport-Trainern Tobias Summerer, Lukas Wolff, Matteo Dellagiacoma und Konditionstrainer Dieter Berlacher sowie den Internats-Trainern Benjamin Benedikter, Korbinian Appl, Stefan Eriksson und Ralph Apfel vielmehr eine „Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten“ als einen Umbruch.

Dass die Base in den vergangenen Jahren zu wenige Spieler in die absolute Weltspitze gebracht haben soll, möchte Uebel vor diesem Hintergrund nicht stehen lassen. „Sportlich sind wir nicht unzufrieden. Wir hatten vier Spieler unter den Top 100. Die Frage zu den Zeiten davor stellt sich anders: Misst man sich an einem Florian Mayer und Philipp Kohlschreiber (beides ehemalige Top-20-Weltranglistenspieler aus der Base; Anm. d. Red.)? Normale Ansprüche sind in Ordnung. Die Erfolge, die wir hatten, lasse ich mir auch nicht kleinreden“, sagt der gebürtige Berliner.

Eine neue Trainingsgruppe um den 18-jährigen Landshamer Max Rehberg, der sich neben drei Turniersiegen auf der ITF-Junioren-Tour schon erste Meriten auf der Profitour der Herren verdient hat, soll fortan das Aushängeschild im männlichen Bereich der Base sein. Und auch bei den in der Vergangenheit vereinzelt etwas stiefmütterlich behandelten Juniorinnen und Damen um die Großhesseloherin Maya Drozd soll sich auch hier etwas weiterbewegen. „Hier hat sich ein Zuspruch entwickelt und wir sind von einst einer Spielerin nun sechs Spielerinnen geworden“, sagt Uebel.

Laut dem Base-Leistungssport-Leiter soll die Zusammenarbeit mit dem DTB und seinem in Oberhaching ansässigen Bundesstützpunktleiter Martin Liebhardt noch weiter gestärkt werden. Ebenso der Austausch mit den Heimtrainern der jeweiligen Spieler. Statt ausgebildete Ü30-Profis sollen fortan U25-Spieler die entsprechende Ausbildung erhalten. Ein schwieriges Unterfangen, das derzeit insbesondere von der der schwierigen Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport stark strapaziert wird.

Laut Uebel habe man in der Vergangenheit schon einmal eine Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus dem Münchner Norden beendet, bei denen die Fahrtwege in den südlichen Münchner Landkreis mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlichtweg zu viel Zeit in Anspruch genommen hatten. Eine strukturierte Zusammenarbeit von Schule und Verein sei derzeit im bayerischen Schulsystem nicht gegeben. Lediglich bei Schulen mit sportaffinen Schulleitungen haben sich Kooperationen als vorteilhaft für alle Seiten erwiesen. Vor dem Hintergrund dieses Dilemmas und vor der Neuausrichtung bittet Uebel um Geduld, was die künftigen Erfolge betrifft: „Wir haben nun neue Strukturen, in der sich Landes- und Dachverband erst finden müssen.“