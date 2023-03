Thomas Müller und Mats Hummels: Duell in Parksee-Halle

Von: Robert Gasser

Vollblutsportler unter sich: Stefan Zellermayer (M.), Weltmeister im Eisstockschießen, mit den Fußball-Weltmeistern Thopmas Müller (l.) und Masts Hummels. © EC Parksee Unterhaching

Unterhaching – Zusammen sind sie 2014 mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister geworden, auch beim FC Bayern spielten sie einige Jahre zusammen. Und jetzt steht am Samstag (18.30 Uhr) das absolute Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an. Auf Bayern-Seite FCB-Urgestein Thomas Müller, auf Dortmunder Seite Mats Hummels, der in seiner Jugend beim FC Bayern fußballerisch ausgebildet wurde. Die beiden sind Freunde. Jetzt duellierten sie sich in Unterhaching im Stockschießen.

Auf Instagram und Youtube begeistern die beiden Weltmeister seit Jahren ihre Fans mit ulkigen Wettkämpfen, der sogenannten @ThoMatsChallenge. In der aktuellen Ausgabe duellieren sich die beiden mehr oder weniger erfolgreich im Stockschießen – zu sehen auf Instagram und Youtube.

Schon lange geplant, aber wegen Corona verschoben trafen sich Thomas Müller und Mats Hummels in der Stockschützenhalle des EC Parksee in Unterhaching zu einem ihren vielen Duelle in für sie fremden Sportarten. Unter Anleitung des vielfachen Welt- und Europameisters im Eisstockschießen, Stefan Zellermayer, stellten die beiden ihre sportliche Vielseitigkeit unter Beweis. Wobei allerdings auch klar wurde, dass im Stockschießen noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Ernst wird es für Müller und Hummels freilich erst am Samstag in der Allianz Arena.

Eher von regionaler Bedeutung waren dagegen die traditionellen Frühjahrsturniere des EC Parksee. Bei den 15 Herrenteams siegte ein Auswahlteam aus Antdorf und Penzberg. Bei den 13 Moarschaften mit je mindestens 1 Dame siegte Tutzing. EC Parksee Unterhaching landete an beiden Tagen auf Rang drei. Am Vatertag veranstaltet der EC Parksee zum 20-jährigen Bestehen der Stockschützenhalle ein Spaßturnier für Hobbyschützen aus Behörden, Vereinen, Firmen, Familien usw. aus der Umgebung.