Tobias Potye fliegt zum dritten DM-Titel in Folge

In starker Form vor der WM: Der Aschheimer Tobias Potye gewinnt den Hochsprung in Kassel mit 2,27 Metern. © Sven Hoppe/dpa

Landkreis – Vielleicht war’s die Hitze, vielleicht die fehlende Konkurrenz: Jedenfalls wollte die Latte auch bei Tobias Potyes drittem Versuch über 2,31 Meter nicht liegen bleiben – obgleich der Aschheimer sie nur streifte. Dass der 28-jährige Hochspringer von der LG Stadtwerke München diese Höhe riss, die eine Bestleistung bedeutet hätte, konnte freilich nichts an seinem souveränen Sieg bei der Deutschen Meisterschaft in Kassel ändern:

Mit 2,27 Metern holte sich Potye seinen dritten Titel in Folge und zeigte sich vor der Weltmeisterschaft in Budapest Ende August in starker Form.

„Die 2,31 Meter wären eine schöne Belohnung gewesen“, sagte der EM-Zweite von München dem Portal leichtathletik.de. „Für die WM habe ich mir vorgenommen, eine neue Bestleistung zu springen.“ Während Potye mit seinem Auftritt zufrieden sein konnte, lief es für die übrigen Athleten aus dem Landkreis nicht wie erhofft. So verpasste Kugelstoßer Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC als Viertplatzierter (19,56) eine Medaille. Fabian Olbert scheiterte im Vorlauf über 100 Meter und blieb in 10,69 Sekunden deutlich über seiner Jahresbestleistung (10,55). Und mit der 4x100-Meter-Staffel der LG Stadtwerke kam der Kirchheimer aufgrund eines Fehlstarts gar nicht erst ins Ziel. Nicht fürs Finale reichte es wie erwartet bei Ramona Schneider (TSV Schleißheim). Bei ihrer ersten Freiluft-DM belegte sie in ihrem Vorlauf über 100 Meter Hürden in 14,38 Sekunden Rang sechs. (ps)