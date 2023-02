Mit persönlicher Bestleisutng: Tobias Potye fliegt zu DM-Gold

Von: Patrik Stäbler

„Das hat heute richtig Bock gemacht hier“: Tobias Potye springt in Dortmund Bestleistung – eine perfekte Generalprobe für die Hallen-EM. © Ralf Görlitz

Als Tobias Potye nach dem Wettkampf das ARD-Mikrofon unter die Nase gehalten wird, da redet der Hochspringer aus Aschheim nicht lange um den heißen Brei. „Ich will bei den Europameisterschaften um den Titel mitspringen“, kündigt er selbstbewusst an – ein Satz, der bis vor einem Jahr wohl noch als großmäulig abgetan worden wäre. Doch inzwischen ist eine EM-Medaille für Potye längst kein ferner Traum mehr, sondern ein realistisches Ziel.

Aschheim/Kirchheim – Zumal der Hochspringer von der LG Stadtwerke München seine starke Form soeben bei der Deutschen-Hallenmeisterschaft in Dortmund erneut unter Beweis gestellt hat. Dort hatte Potye in einem packenden Zweikampf mit dem Dresdner Jonas Wagner das letzte Wort, segelte erstmals in der Halle über 2,28 Meter und holte sich damit seinen nächsten nationalen Titel. „Das hat heute richtig Bock gemacht hier – das war auch das Ziel“, sagte der EM-Silbermedaillengewinner von München hinterher der Webseite leichtathletik.de. „Mein Trainer hat mir vorher mit auf den Weg gegeben, dass ich hier nicht den großen Coup landen muss, sondern einfach Spaß haben soll. Das ist aufgegangen.“

Überragend: Christian Zimmermann (links; Kirchheimer SC) auf dem Podest zusammen mit Simon Bayer (VfL Sindelfingen) und Silas Ristl (LAC Essingen). © Ralf Görlitz

Deutlich weniger Grund zum Jubeln hatten in Dortmund die anderen Leichtathleten aus dem Landkreis. Zwar wuchtete Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC die Kugel auf 19,43 Meter - so weit wie noch nie in diesem Jahr. Jedoch blieb der 2,11-Meter-Hüne damit deutlich hinter seiner persönlichen Bestleistung von 20,09 Meter zurück und konnte den Topfavoriten Simon Bayer (VfL Sindelfingen) nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Dieser holte sich mit 20,20 Meter souverän den Titel – vor Zimmermann, der die Heimreise immerhin mit einer Silbermedaille im Gepäck antrat.

Vincente Graiani verpasst anvisierten Endlauf über 400 Meter

Nicht wie erhofft liefen die Deutschen Meisterschaften derweil für einen anderen Kirchheimer: Vincente Graiani, der bislang eine prima Hallensaison hingelegt hatte, konnte in Dortmund nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Auf seiner Paradedisziplin über 400 Meter belegte er in seinem Halbfinale nur den dritten Platz in 48,23 Sekunden, mehr als siebzig Hundertstel über seiner Jahresbestleistung. Der 21-Jährige verpasste dadurch den anvisierten Endlauf – ein Schicksal, das ihn tags darauf noch ein zweites Mal ereilte.

Denn über 200 Meter reichte es für Graiani ebenfalls nichts fürs Finale: Erneut belegte er in seinem Vorlauf bloß Rang drei, und erneut blieb er dabei in 21,83 Sekunden über seiner Saisonbestzeit von 21,48 Sekunden. Und dennoch hatte diese Deutsche Meisterschaft für Vincente Graiani noch ein versöhnliches Ende. Denn mit der 4x200-Meter-Staffel der LG Stadtwerke München holte der Kirchheimer im letzten Rennen des Tages in einer Zeit von 1:25:43 Minuten die erhoffte Goldmedaille.

Graiani und seine Kollegen durften somit wenig später auf jenen obersten Podestplatz klettern, auf dem zuvor bereits Tobias Potye gestanden war. Während für die anderen Leichtathleten aus dem Landkreis die Hallensaison jetzt vorüber ist, geht es für den 27-Jährigen Anfang März noch zur Europameisterschaft in die Türkei. Im Vorjahr hatte Potye bei dieser Veranstaltung Rang vier belegt; diesmal soll es in Istanbul klappen mit einer Medaille. „Für mich war es eine gute Generalprobe vor der Hallen-EM“, betonte der Aschheimer gegenüber leichtathletik.de. „Die Bestleistung von 2,28 Metern tat da zusätzlich gut. Da will ich nicht wieder Vierter werden.“ (PATRIK STÄBLER)