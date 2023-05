Vize-Europameister Tobias Potye schaut nur zu

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Fachsimpeln auf der Tartanbahn: Wettkampfwart und Veranstalter Ernestino D’Andreta mit seinem Sohn Tobias Potye. © Ludwig Stuffer

Temperaturen um knapp 14 Grad Celsius und leichte Winde waren diesmal nicht die besten Bedingungen für die Athleten beim Aschheimer Hochsprungmeeting mit Musik – und dennoch erschienen viele namhafte Sportler. Wettkampfwart und Organisator Ernestino D’Andreta: „Wir fahren unser Meeting seit Corona ja ein wenig kleiner, denn zuvor hatten wir intensiv Werbung mit großen Sponsoren im Hintergrund dafür gemacht“.

Aschheim – Dies tat der guten Stimmung dennoch keinen Abbruch, denn die Veranstaltung als einziges Freiluft-Meeting speziell für Hochsprung in Bayern wurde nach wie vor garniert mit persönlicher Lieblingsmusik der Athleten bei ihren Versuchen. Als Ehrengast war der Vize-Europameister und mehrfache deutsche Titelträger Tobias Potye aus Aschheim zu Besuch bei seinem Vater Ernestino D’Andreta. Potye übernahm die Ehrung der Sieger, das war für viele Sportler eine ganz besondere Sache und der Hochspringer zugleich ein sehr beliebtes Fotomotiv.

Potye der im Vorjahr noch selbst in Aschheim gestartet war, verzichtete diesmal auf den Wettkampf, da er das Ludwig-Jall-Sportfest als World-Ranking-Meeting gegen stärkere Gegner fest im Visier hatte und dort als Sieger 2,20 Meter überquerte. „Mir wäre es heute in Aschheim einfach ein wenig zu kalt gewesen. Ich spekuliere auf sehr gutes Wetter in der nächsten Zeit, um auf die Jagd nach sehr großen Höhen zu gehen“, erklärt Potye, der in den nächsten Wochen bei zahlreichen Top-Meetings in Schweden, Tschechien oder Italien am Start sein wird. „Ich möchte mich heuer für die Weltmeisterschaften qualifizieren und da ist die Norm diesmal so hoch wie nie und enorm schwer zu schaffen“, sagt er. Der Weltverband schreibt die Norm auf 2,32 Meter – eine Leistung, die auch aktuell nur ganz wenige Athleten schaffen.

Neu beim FC Aschheim: Nadine Lanners aus Luxemburg wurde Zweite bei den Frauen. © Ludwig Stuffer

Für den FC Aschheim ging bei den Frauen eine ganz besondere Athletin an den Start: Die gebürtige Luxemburgerin Nadine Lanners wurde bei den Frauen mit 1,64 Metern Zweite. Nach einer langen Verletzungspause (Muskelfaserriss an der Hüfte) und dem damit verbundenen Verzicht auf die Hallen-Saison rappelt sich die 32-Jährige nun erst wieder langsam auf. „Ich muss in den nächsten Wochen so hoch wie möglich springen“, sagt die Yoga-Lehrerin, die sich zumindest für die Team-Europa-Meisterschaften für Luxemburg qualifizieren will – und hier wird nur die Ranglisten-Beste nominiert. Auch bei den Spielen der französisch-sprachigen Länder spekuliert die 32-Jährige auf eine Teilnahme, doch hier liegt die Norm bei 1,72 Metern. „Das ist nicht einfach, zumal meine Bestleistung bei 1,71 Metern liegt“, sagt Lanners. Allerdings profitiert der FCA-Neuzugang vor allem von der Erfahrung des Trainers Manfred Knopp, der Tobias Potye bereits zum Europameister in der Jugend machte und „ich bin natürlich froh, dass in Aschheim der Verein so harmonisch ist“.

Starke Leistungen gab es bei diesem Meeting dennoch: Zwei Athleten von der LG Stadtwerke München überquerten jeweils 1,90 Meter – Tim Kraus bei den Junioren U23 und der letztjährige deutsche Vize-Meister Keon Schmidt-Gothan in der männlichen Jugend U18.

Die Tagesbestleistungen bei den Frauen erzielte die weit angereiste Marie Jung vom SSV Ulm bei den Juniorinnen U23 mit 1,72 Metern ebenso wie die leistungsgleiche deutsche Elite-Siebenkämpferin Anna-Lena Obermaier aus Poing im Trikot der LG Telis Finanz Regensburg bei den Frauen. Beachtlich war auch der Auftritt von Lina Marie Burghardt (MTV Ingolstadt) mit 1,70 Meter in der weiblichen Jugend U18.

Weitere Ergebnisse (alle FC Aschheim): Hochsprung: Junioren U23: 2. Daniel Maier 1,65; Männliche Jugend U20: 1. Philipp Esser 1,55; Männliche Jugend U18: 5. Erik Merhof 1,55; Weibliche Jugend U16: 1. Josefa Böltl 1,40; Männliche Jugend U14: 2. Moritz Mauthe 1,25; Weibliche Jugend U14: 2. Christina Hilger 1,35.