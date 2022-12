TSV Oberhaching: Toller Kampf der Tropics nicht belohnt

Von: Harald Hettich

Tropic-Center Fynn Fischer brachte es auf 29 Punkte. Im zweiten Viertel kommen die Tropics besser ins Spiel © Robert Brouczek

84:85-Niederlage gegen Speyer ist an Spannung nicht zu überbieten.

Oberhaching/Speyer. Keine Bescherung für toll kämpfende Oberhachinger Zweitliga-Basketballer bei der dramatischen Last-Second-Niederlage in Speyer. Bei den Ahorn Baskets egalisierte die dezimierte Truppe von Trainer Mario Matic nach aufopferungsvollem Kampf und toller Energieleistung im Schlussviertel zunächst einen zwischenzeitlichen 22-Punkte-Rückstand - und musste sich am Ende doch noch hauchdünn mit 84:85 (39:46) geschlagen geben. Mit einer 7:4-Siegebilanz geht es jetzt in die Festtagepause. Am 7. Januar starten die Gelbhemden gegen Ludwigsburg sportlich ins neue Jahr.

„Kein Vorwurf an mein ersatzgeschwächtes Team, das sich toll aufgebäumt hat und für diese Energieleistung leider nicht belohnt wurde“, betonte ein trauriger Coach Mario Matic. Die Oberbayern begannen schwach. Speyer war sofort entschlossener und die beiden Pfälzer US-Boys Daryl Woodmore und Quadre Lollis gaben mit zwei Dreiern frühe Kostproben ihres Könnens ab. Der in auf Gästeseite starke Fynn Fischer brachte beim 4:8 (3.) erstmals Feldpunkte in der Speyer-Reuse unter. Doch die Gastgeber waren in einem von den Offensereihen dominierten ersten Viertel die variabler agierende Mannschaft. Die spielstarken Babic und Bruce erwuchsen zum Problem für den TSV. Fischer, Janosch Kögler und Moritz Noeres war es zu danken, dass die Highscore-Startphase nach zehn Minuten „nur“ einen Siebenpunkte-Vorsprung der Gastgeber zur Folge hatte (23:30).

Im zweiten Viertel gelang es den Oberhachingern, die inzwischen von den beiden Abwehrreihen besser kontrollierte Partie ausgeglichen zu gestalten. Echte Hoffnung keimte auf, als das spielstarke Tropics-Trio am Ball blieb. Zunächst versenkte Noeres einen weiten Dreier. Danach bediente Kögler nach herrlichem Zug zum Korb den freistehenden Center Fischer maßgerecht. Mitte des zweiten Viertels hatten die Tropics beim 32:32 die Partie ausgeglichen. Es blieb vorerst eine Momentaufnahme.

Fatal geriet der TSV-Start in Halbzeit zwei. Eine echte Wurfshow der Gastgeber und eine minutenlange Flaute der Bayern ließen deren Rückstand beim 40:62 bis Mitte des dritten Quarters bedenklich anschwellen. Doch die Gäste kämpften. Die Zonenpresse schmeckte Speyer nicht. Neben dem bärenstarken Fischer kam jetzt die zweite Oberhachinger Garde mit Buchmann, Voigt und Bode immer besser in Schwung. Die Tropics zauberten so binnen weniger Minuten einen 15:1-Lauf durch des Gegners Reuse und waren beim 55:63 wieder dran.

Vor dem Schlussabschnitt lag der TSV 55:66 zurück. Die Tropics kämpften. Noeres mit seinem Super-Dreier-Händchen und Voit brachten die Gäste aus der Distanz urplötzlich auf einen Punkt heran (68:69 /34.) Die Spannung vor 200 Zusehern in der Halle war spürbar. Ein echter Lichtblick, als der ansonsten formschwache Omari Knox den von wenigen Mitgereisten umjubelten Ausgleich eintütete (73:73 / 36.). Wieder Fischer brachte das Team dann zum allerersten Mal in der Partie in Führung.

Die Partie wogte hin und her. Einen Ballverlust nutzt Speyer zur Führung. Doch tolle Tropics schlagen zurück. Fischer tütet zur 84:83-Führung ein – verpasst aber fatalerweise den Bonus-Freiwurf. Auf der Gegenseite kann Woodmore Sekunden vor Schluss nicht geblockt werden und trifft zum Endstand. Lähmendes Entsetzen bei den Tropics. Die Bescherung fiel doch noch aus. HARALD HETTICH

TSV-Score: Fischer 29/11 Punkte / Rebounds „Double-Double“,2 Assists), Noeres 18/8/5, Voit 14/4/1, Kögler 10/-/2, Buchmann 6/6/-Knox 4/6/2, Bode 3/1/7 u. Eklou ohne Score.

