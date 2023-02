Top-Tennis in Oberhaching

Von: Nico Bauer

Hoch konzentriert: Sydney Zick in der TennisBase. © nb

Oberhaching – Mit den Stars von morgen beginnen die Tennisfestwochen von Oberhaching. In der TennisBase spielen derzeit die männlichen und weiblichen Junioren ein hochkarätiges Jugendturnier. Das ist quasi das Vorspiel des Herren-Profiturniers, das am Wochenende mit der Qualifikation startet. Spieler wie die beiden topgesetzten Tschechen Jakub Filip und Vit Kalina sind mit den Weltranglistenplätzen 40 und 61 Spieler, die bei Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon in der Junioren-Konkurrenz spielen dürfen.

Noch besser platziert ist die Nummer eins der Juniorinnen, Nikola Bartunkova, mit Weltranglistenplatz zwölf. Das an Nummer zwei gesetzte Mädchen Alisa Oktiabreva steht mit 14 Jahren schon auf Rang 54.

Das Oberhachinger Turnier präsentiert viele Jugendliche, die schon auf dem Sprung sind in den Profizirkus bei den Erwachsenen. Vor allem aber wurden im Leistungszentrum des Bayerischen Tennis-Verbandes die Turniere ins Leben gerufen, um den heimischen Talenten Chancen zu bieten. Für die Landestrainer bietet sich die Möglichkeit, bereits bekannte Talente unter harten Wettkampfbedingungen zu beobachten.

Im Eröffnungsspiel der Konkurrenz bei den männlichen Junioren bekam der Senkrechtstarter der Weltrangliste seine Chance. Der Dachauer Sydney Zick gewann kürzlich ein Turnier in Slowenien und machte von 831 auf 505 den größten Sprung aller Spieler weltweit in der Rangliste. Zick bekam eine Wildcard und besiegte den an 163 in der Rangliste geführten Polen Oskar Grzegorzewski mit 6:4, 6:7 (5:7) und 7:6 (7:5). Mit diesem Sieg dürfte der 16-Jährige nun unter die besten 400 Nachwuchsspieler der Welt kommen.

Mit Justin Engel (Weltrangliste 230) hat ein weiterer deutscher Spieler seine Wildcard genutzt. Er besiegte in der ersten Runde Luke Hooper aus Großbritannien 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Am morgigen Donnerstag ab 10 Uhr werden in den Hallen der TennisBase Oberhaching die Halbfinals bei den männlichen und weiblichen Junioren gespielt. Die Endspiele folgen zeitgleich am Freitag um 11 Uhr. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei. NICO BAUER