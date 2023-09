Transfercoup und schmerzliche Abgänge

Von: Harald Hettich

Echter Transfercoup: Der aktuelle Juniorennationalspieler Maxwell Dongmo Temoka hat einen Vertrag beim TSV Oberhaching unterschrieben. Repro: hh © Repro: hh

Tropics gewinnen Juniorennationalspieler Temoka für den Frontcourt - Benke und Noeres gehen.

Oberhaching – Während die deutsche Basketball-Nationalmannschaft dieser Tage bei der Weltmeisterschaft in Asien einen Höhenflug an den anderen reiht, vollzieht sich die Vorbereitung beim heimischen Zweitligisten TSV Oberhaching eher in wechselvollen Schüben. Mit Blick auf den Saisonstart Ende September gelang den Tropics jetzt ein echter Transfercoup: Mit dem erst 20-jährigen Frontcourt-Kraftbündel Maxwell Dongmo Temoka wechselt ein aktueller deutscher Juniorennationalspieler mit Hochpotenzial an den Kyberg. Gleichzeitig verlieren die Tropics in Center Bernhard Benke, Distanzspezialist Moritz Noeres und Routinier Thomas Pethran wichtige Eckpfeiler. Auch die Talente Lauris Eklou und Jan Holleman verlassen den Verein, sollten aber durch neue, junge Himmelstürmer aus der Kooperation der Oberhaching mit Jahn München gut zu ersetzen sein (wir berichteten).

Als „Undersized Big Man“ bezeichnen die Amerikaner Spieler wie den „nur“ 1,98 Meter großen Temoka, der fehlende Körpergröße unter den Körben mit unbändigem Kampfgeist, jeder Menge Kraft und Schnelligkeit kompensiert. „Er ist ein echter Büffel auf dem Feld“, beschreibt TSV-Chefcoach Mario Matic sportlich liebevoll bis wertschätzend die Vorzüge seines Neuen gegenüber unserer Zeitung. „Er gibt uns die Athletik, die wir bisher im Team nicht hatten und ist zudem ein super Typ“, spart der Tropics- Macher nicht mit Lob für den Sohn kamerunischer Eltern.

In München geboren und aufgewachsen erarbeitete sich der Youngster bereits beim FC Bayern II in drei Spielzeiten der ProB und in der Nachwuchs-Bundesliga NBBL reichlich Respekt. Maxwells Leistungen blieben beim Deutschen Basketball-Bund nicht unentdeckt. Der als Mixed-Player variabel einsetzbare Power Forward und Center wurde in die Juniorennationalmannschaft U20 berufen. „Vor allem in Defense ist Maxwell ein echtes Pfund“, betont Matic ein weiteres Plus.

Sein neuer Co-Trainer und TSV-Nachwuchskoordinator Roland Sovarzo zeigt die weitere Stoßrichtung auf: „Obwohl Maxwell beim FC Bayern und dem DBB eine tolle Ausbildung genossen hat – r kann deutlich mehr, als er bisher gezeigt hat.“ Diese Potenziale ausschöpfen und herauskitzeln wollen sie beim TSV. Weil Temoka sein Wirtschaftsinformatikstudium deutlich priorisiert, hatte er Angebote namhafter höherklassiger Clubs ausgeschlagen. Die Gelbhemden dürfen sich dagegen mit ihren Fans auf einen spektakulären Neuzugang freuen.

Den bisher drei echten Neuzugängen Guard Erik Wester, Flügel Daniel Urbano (wir berichteten), jetzt Temoka sowie diversen Nachwuchskräften für den erweiterten Kader stehen schmerzliche Abgänge gegenüber. Mit Bernhard Benke fehlt künftig die Präsenz-Persönlichkeit im umkämpften Frontcourt der Kybergriesen. Berufliche Zwänge bedingen seinen Abgang ebenso wie den von Flügel und Dreierspezialist Moritz Noeres sowie Routinier und Dauerkämpfer Thomas Pethran. Ihren Verlust wie die Abgänge von Lauris Eklou in die Regionalliga und Jan Holleman in Oberhachings zweiter Mannschaft aus ebenfalls beruflichen Erwägungen glaubt man aber in Oberhaching abfedern zu können. „Vor allem unser Rohdiamant Mateo Jukic wird heuer sehr viel mehr Spielzeit und Verantwortung bekommen“, betont Matic. Die Personalplanungen im Verein seien jedenfalls mit den jüngsten Verpflichtungen abgeschlossen. Nach dem leuchtenden Basketball-Spätsommer in Asien wollen die Tropics im Herbst wieder für Furore in der Zweiten Basketball-Bundesliga sorgen. HARALD HETTICH