Traumstart für Haching-Baskets

Von: Harald Hettich

Die Richtung stimmt beim TSV Unterhaching: Trainer Stavros Tsoraklidis kann zufrieden sein. © Robert Brouczek

1. REGIONALLIGA: TSV siegt vor 600 Zuschauern in Vilksbiburg mit 79:70 - Starke Neuzugänge.

Unterhaching/Vilsbiburg – Einen Feueralarm wie bei den letzten beiden Auftritten der Unterhachinger Basketballer in Vilsbiburg gab es zwar dieses Mal in Niederbayern nicht, aber personelles Feuer unter dem Dach des ambitionierten Erst-Regionalligisten dennoch reichlich. „Ohne sieben“ und damit nur mit kurzer Rotation war die Unterhachinger Youngstertruppe in die mit 600 Zuschauern prall volle Ballsporthalle an der Großen Vils gereist. Am Ende reichte der immer noch stark besetzte „Rumpfkader“ der Gäste aus, um einen eindrucksvollen 79:70 (37:40) Saison-Premierenerfolg in Deutschlands höchster Amateurliga einzutüten. „Eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft, gerade mit Blick auf die schwierige Personalsituation“, bekannte der frisch mit sommerlich erworbener B-Lizenz bestückte TSV-Trainer Stavros Tsoraklidis.

Bereits in den Stunden vor der Partie war es hektisch zugegangen. In einer Last-Minute-Aktion gelang es den Landkreiskorbjägern, Tsoraklidis‘ Defensivwunschspieler Moritz Breitreiner noch kurzerhand von den München Baskets loszueisen. Der 38-Jjährige zahlte prompt mit einer Klasseleistung zurück. „Er gab den jungen Akteuren mit harter Verteidigung jenen Halt, den sie brauchten“, lobte der Coach. Dennoch blickte Tsoraklidis vor dem Tipp-Off in Niederbayern sorgenvoll auf den Meldebogen. Neben dem langzeitverletzten Powershooter Schmidtfehlten in Raab, Lietz und Wohofsky kurzfristig weitere arrivierte Stammkräfte. Dazu konnten wegen einer Grippe auch die beiden hoffnungsvollen Neuzugänge Schoentgen und Marchesan nicht mit dabei sein. Der deutsch-griechische Taktgeber machte aus großer Not eine mittlerweile bewährte Hachinger Tugend und nominierte die beiden Nachwuchsakteure Linus Kohn und Simonas Stonkus nach. „Simonas hatte einen Kurzeinsatz, Linus hätte im Bedarfsfall eingegriffen, obwohl er noch nie bei der Ersten mittrainiert hatte“, so der Übungsleiter. Sie schöpfen dank intensiver Nachwuchsarbeit eben mittlerweile aus breitem, hoffnungsspendenden Jugendfundus am Hachinger Bach.

In Vilsbiburg richteten die Dinge noch die „angestammten“ Jungspunde und vor allem ein sensationell aufgelegter Neuzugang. Der aus Tübingen zu den Baskets gewechselte Mirjan Broening bestach vor allem in der ersten Halbzeit mit einer sensationellen Partie. Der prächtig aufgelegte Aufbaulenker scorte in Serie, steckte wundervoll Pässe durch und reboundete trotz seiner in Basketballwelten überschaubaren 180 Zentimetern Körpergröße nach Herzenslust. „Er hat uns in einer schwierigen ersten Halbzeit, als Vilsbiburg vom Anhang getragen stark aufspielte und wir mit reduziertem Kader unsere Kräfte mit Blick auf Halbzeit zwei einteilen mussten, mit seiner Brillanz über Wasser gehalten“, freute sich Tsoraklidis. Auf dem knappen 37:40-Pausenrückstand konnten die Gäste in der Tat aufbauen. Auch, weil vor allem in Niklas Kropp und Daniel Gebray inmitten einer harmonischen Nottruppe zwei Arrivierte zu starker Form aufliefen. Dazu überzeugten die Gäste mit tollen Reboundings von Sebastian Rauch, Hergi Gjergji, Severin Hohn und „new body“ Breitreiner auch kämpferisch. Im dritten Abschnitt bot das Talente-Team dann auch spielerisch all jenen Tempo- ujnd Fastbreak-Basketball, der in logischer Folge alsbald zu höheren Ligaaufgaben legitimieren dürfte. Mit 25:11 dominierten die Vorstädter den dritten Abschnitt, brachten die Halle zum fast gänzlichen Verstummen und konservierten den Vorsprung trotz schwindender Kräfte im Schlussabschnitt. Zwar hatte Vilsbiburg im neuen Aufbaulenker Mario Petric (19 Punkte, 5 Rebounds) ein starkes Pfund zu bieten. Doch der mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte, neue US-Boy der Niederbayern, Marc Hall, kam gegen eine versierte Unterhachinger Deckung trotz zwölf Punkten und neun Rebounds nicht entscheidend durch. „Wir haben ihn gut kontrolliert“, freute sich Hachings Taktikfuchs nach der geglückten Nagelprobe seines Teams. Der Feueralarm zu Vilsbiburg blieb letztlich bis zur Schlusssirene aus

TSV-Score: Kropp (25 Punkte / 8 Rebounds / 5 Assists), Broening (24/9/3), Gebray (13/1/1), Rauch (6/7/-), Hohn (5/1/-), Gjergji (2/4/3), Breitreiner (2/3/-), Amrhein (2/-/1) sowie Stonkus (o. Score) und Kohn (o. Einsatzminuten).