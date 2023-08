Tropics binden ihre Routiniers

Ihre Routine ist für den TSV Oberhaching enorm wichtig: Peter Zeiss und Jörg Dippold. © TSV

BASKETBALL – 2. LIGA Auch Zeis und Dippold bleiben – Sie sollen den jungen Spielern helfen.

Oberhaching – Die Kaderplanung beim Basketball-Zweitbundesligisten TSV Oberhaching schreitet voran. Mit dem fränkischen Tropics-Routinier-Duo Peter Zeis und Jörg Dippold haben nach Omari Knox und Janosch Kögler in der Vorwoche zwei weitere, wichtige Team-Korsettstangen ihre Verträge am Kyberg um eine weitere Saison verlängert. Co-Kapitän Peter Zeis geht damit bereits in seine sechste Spielzeit für die Gelbhemden. Der Forward, der vergangene Spielzeit lange an einer hartnäckigen Fußverletzung laborierte und somit nicht richtig in Tritt kam, ist weiterhin fest als Führungsspieler auf und neben dem Spielfeld eingeplant. Mit seiner Routine und Treffsicherheit ist der ehemalige Erstligaspieler vor allem im Angriff eine wichtige Option. Zudem hat das Wort des 34-jährigen in der Kabine viel Gewicht. Für die jungen Akteure im von reichlich Talenten gespickten TSV-Kader hat Zeis eine absolute Vorbildfunktion.

Auch die Unterschrift des 31-jährigen Jörg Dippold für die kommende Runde hat reichlich Gewicht für die Tropics. Der Gymnasiallehrer konnte in seiner Premieren-Saison für die Gelben durch viel Kampfgeist überzeugen. Durch körperlich robuste Spielweise war der 1,94 Meter große Flügelspieler auch defensiv ein Anker und damit wichtiger Teil der gelben Rotation.

Oberhachings Sportlicher Leiter Mario Matic zeigte sich zufrieden über die Vertragsverlängerungen der beiden Routiniers. „Da wir in der kommenden Saison mit sehr vielen jungen Spielern, die bisher nicht auf dem Level gespielt haben, ins Rennen gehen, ist der Verbleib von Peter und Jörg umso wichtiger. Beide Spieler haben viele Bundesligaspiele in den Beinen und wissen genau, worum es geht. Zeis und Dippold bringen die notwendige Routine mit und sollen den jungen Akteuren mit hrer Erfahrung helfen.“

Der Verbleib des Führungsspieler-Quartetts Knox, Kögler, Zeis und Dippold jedenfalls macht Hoffnung für die Tropics.

Dem Beispiel seiner älteren Mitspieler ist jetzt auch der 22-jährige Defensivspezialist Philipp Bode gefolgt und hat seinen Kontrakt bei den Kyberg-Riesen um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit geht der nur 1,79 Meter große Defensivspezialist bereits in seine fünfte Saison bei den Oberhachingern. „Philipp ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil für unsere angestrebte Kader-Kontinuität“, freut sich Chefcoach und Sportlicher Leiter Mario Matic. Der Begriff „Defensivterrier“, mit dem Matic seinen Mann für die schwierigen Sonderaufgaben gegen Spielmacher der Gegner beschreibt, ist dabei als Prädikatslob zu interpretieren. Nachdem sich Bode in der letzten Spielzeit mit zahlreichen Blessuren herumplagte, hat er die Sommerzeit genutzt und seine Verletzungen komplett ausgeheilt. „Dazu sein Kampfgeist, Wille und Loyalität – gut, dass er an Bord bleibt“, sagte Matic.

Auch Defensivspezialist Jörg Dippold bleibt. © TSV Oberhaching