Tropics fehlt die letzte Konsequenz

Von: Harald Hettich

Tropics-Trainer Mario Matic gratulierte den Kangaroos aus Leitershofen zum Sieg: „Sie wollten die Punkte mehr und haben mehr Energie aufs Feld gebracht.“ © Robert Brouczek

Basketballer des TSV Oberhaching kassierent 71:77-Niederlage bei Kangaroos Leitershofen.

Oberhaching – Nach einer trotz starker kämpferischer Einstellung holprigen Leistung unterlagen die Baketballer des TSV Oberhaching bei Kangaroos Leitershofen mit 71:77 (28:37). Insgesamt gelang es den Gelbhemden vor zahlenstarker Kulisse in der Augsburger Vorstadt nicht, an die Klasseleistung der Vorwoche beim Sieg gegen den FC Bayern anzuknüpfen.

Der Mannschaft von Trainer Mario Matic gelang es zunächst das erste Viertel mit einer 23:21-Führung zu beschließen. Trotz einiger Abstimmungsprobleme in der Deckung fand man offensiv gute Abschlussoptionen und tütete hochfrequent ein. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die von ihrem Coach Emanuel Richter bestens eingestellten Gastgeber die Intensität in der Verteidigung. Oberhaching verlor offensiv den Faden. Tropics-Dreier fielen nur spärlich an diesem Abend. Zudem hatten die Gastgeber jetzt auch in der eigenen Defense-Zone unter dem Korb Handlungs-Hoheit. Weil die Defensive stand, waren die Tropics beim 28:30 gegen Ende der ersten Halbzeit noch voll im Match.

Was dann Halbzeit übergreifend passierte, drehte die Partie für die Gäste endgültig ins Negative. Nachdem der TSV im zweiten Viertel ohnehin nur fünf eigene Punkte zustande brachte und die heimischen Fans als sechster Mann agierten, war der Tabellenvierte deutlich angeschlagen. Fast sechs Minuten brachten die Gelbhemden keinen Punkt auf die Anzeigetafel. Beim 40:28 früh im dritten Abschnitt drohten die Schwaben vor allem aufgrund ihres Vorzeigeduos mit dem Amerikaner Teathloach Pal (Tagestopscorer mit 24 Punkten) und dem bestens aufgelegten Lucas Mayer endgültig zweistellig zu enteilen. Allerdings konnte man den Tropics einmal mehr nicht den Vorwurf machen, sich in schwieriger Phase hängen zu lassen. Angeführt von einem offensiv glücklosen, aber im Spielaufbau engagierten Kapitän Janosch Kögler fanden die beiden Topscorer Omari Knox und Jörg Dippold ihre Wurfarme. Begleitet von einigen taktischen Matic-Winkelzügen sowie Unkonzentriertheiten der Leitershofener Youngster am Angriffsbrett tankte sich der Favorit heran. Nach dem 3. Viertel hatte Oberhaching den Rückstand beim 50:51 bis auf einen Zähler abgearbeitet. Doch die Kangaroos fanden wieder in ihren Spielfluss zurück und hatten neben Pal und Mayer im sicheren Distanzschützen und früheren kroatischen Erstliga-Forward Stjepan Topalovic in der Crunchtime einen weiteren Unterschied-Akteur in ihren Reihen.

Tolles Spiel im spannenden Schlussabschnitt, in dem die Kangaroos immer nur leicht die Nase vorne hatten. Beim Stand von 71:74 im Schlussakkord hatte Moritz Noeres per Dreierversuch nochmals die Ausgleichchance auf der Wurfhand. Die Stopp-the-Clock-Freiwürfe zum Sieg verwandelte Leitershofen eiskalt.

Fair das Fazit von Tropics-Coach Matic: „Glückwunsch an Leitershofen. Sie haben das Spiel verdient gewonnen. Die Tatsache, dass sie 17 Rebounds mehr hatten als wir, zeigt, dass Sie die Punkte mehr wollten und mehr Energie aufs Feld gebracht haben. Unsere Wurfschwächen und die tolle Unterstützung der Kangaroos-Fans taten ein Übriges.“

TSV Score: Knox (14 Punkte / 8 Rebounds/ 1 Assist), Dippold (14/2/1), Noeres (9/3/-), Buchmann (8/3/-), Kögler (6/5/2), Bode (6/-/2), Fischer (4/3/-), Zeis (4/2/1), Benke (4/1/-), Voit (2/1/-) + Eklou ohne Einsatzzeit