Tropics des TSV Oberhaching klopfen an die Playoff-Tür

Von: Harald Hettich

Nach dem 92:76-Sieg gegen Karlsruhe ist den Basketballern des TSV Oberhaching die Meisterrunde in der 2. Liga ProB kaum noch zu nehmen.

Oberhaching – Sie haben dem Druck nach zuvor vier Niederlagen getrotzt, die Tropics des TSV Oberhaching. Durch den hoch verdienten 92:76 (51:38)-Sieg gegen die Seeburger College Wizards aus Karlsruhe schaffte der TSV Oberhaching in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB nicht nur die Schubumkehr. Mit 11:10 Siegen sind die Landkreis-Korbjäger bei noch drei ausstehenden Partien der Südstaffel kaum mehr von einem der Meister-Playoffränge zu verdrängen. „Es war heute ein Meilenstein für meine Mannschaft“, bekannte ein hoch zufriedener Chefcoach Mario Matic bei der Schlussbetrachtung im Deisen-Dome. „Um freilich ganz sicher zu gehen und nicht auf Patzer der Konkurrenz angewiesen zu sein, sollten wir noch eine Partie gewinnen, um die K.O.-Duelle gegen einen der Nord-Clubs zu erreichen“.

Entschlossenheit war den Gelbhemden nach der unter der Woche intensiv aufgearbeiteten Pleitenserie von Beginn an deutlich anzumerken. Dabei kam dem Heimteam vor starker Kulisse in der Deisenhofner Grundschule nicht ganz ungelegen, dass Karlsruhe ohne seinen Go-to-Guy und ligaweit gefürchteten Guard Rodriguez anreiste. Der Amerikaner musste zwar verletzt passen, doch die Badener präsentierten sich durchaus konkurrenzfähig.

Angeführt von ihrem gut aufgelegten Kapitän Janosch Kögler dominierten zwar die Hausherren die Eröffnungssequenz besonders aufgrund bärenstarken Reboundings von Center Bernhard Benke (15 Rebounds insgesamt!) und seiner Kollegen bis zum 21:10 in der 8. Minute deutlich. Doch danach riss der Faden. Die jungen Wizards bewiesen in der Folge ein sicheres Händchen – und brachten ihre Schützen Olowookere (22 Punkte) und Hennen (17) sowie zunächst auch Rupp (9) immer wieder durch starken Ballvortrag in Stellung. Nach knapper Führung Ende des Startviertels (21:18) drohte die Partie in der Folge diverse Male zu kippen. Während Karlsruhe die anfangs kompromisslose Press-Deckung der Hausherren auch in der Zone vermehrt überwand, stagnierte der Spielfluss der Tropics im zweiten Viertel lange. Während einer Karlsruher Kanonade zur 34:36-Führung der Gäste Mitte des zweiten Abschnittes war wichtig, dass auch Oberhachings Powershooter Omari Knox mit sechs schnellen Punkten gegenhielt. Während in der Folge Younster Lauris Eklou mit dem auffällig gewordenen Rupp defensiv immer besser zurecht kam und auch der Gäste-Motor insgesamt ins Stocken geriet, starteten die Oberbayern einen Spitzenrun zur klaren 13-Punkte-Halbzeitführung. Benke und Fischer dominierten die Luftduelle, während Voit, Noeres und Knox aus dem tiefen Feld urplötzlich fast nach Belieben trafen. Viertelübergreifend setzte sich der Power-Basketball der Gelbhemden fort. Mitte des dritten Abschnittes dunkte Center-Backup Antoine Buchmann so beim 61:40 zur gefühlten Vorentscheidung ein. Doch der zu optimistische Eindruck musste erst einmal wieder eingefangen werden. Das Team vom Rheinhafen um den überragenden Johnson Olowookere zeigte prächtige Moral und tankte sich entschlossen bis auf vier Punkte heran. Beim 63:59 Ende des 3. Viertels war die Partie wieder völlig offen. Doch final schwappte die Spielfreudenwelle wieder in die andere Richtung. Mit Teambasketball der besten Sorte befreite sich der TSV aus drohender Umklammerung und enteilte wiederum entscheidend. Die genannten Hauptprotagonisten des Heimteams erhöhten die Taktzahl vorne und die Aggressivität in der eigenen Defense nochmals. An Oberhachings starker Mannschafts-Mauer perlten die Karlsruher Jungspunde jetzt ab. Die Gelben hatten in diesem Schlussviertel eindrucksvoll bewiesen, zu welchen Geniestreichen sie an guten Tagen fähig sind. Sie werden sich die Playoffs nicht mehr nehmen lassen.

TSV-Statistik: Knox 20 Punkte / 6 Rebounds / 2 Assists, Benke 15 /15 (!!)/1, Fischer 15/5/2, Noeres 15/-/1, Kögler 12/6/1, Buchmann 4/5/1, Eklou 4/2/1, Dippold 4/-/-, Voit 3/-/1, Zeis -/1/-.