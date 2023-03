Tropics des TSV Oberhaching kommen den Meisterplayoffs einfach nicht näher

Von: Harald Hettich

Oberhaching – Weiterer Rückschlag für die Basketballer des TSV Oberhaching: Durch eine 60:68 (28:38) Niederlage bei den BBL-Backups der Fraport Skyliners Juniors müssen die Tropics vier Spieltagevor Ende des Grunddurchgangs weiterhin um die Teilnahme an den Meisterplayoffs in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB bangen. Nach der vierten Pleite in Folge rutschte das Team von Trainer Mario Matic auf Rang sieben der Tabelle ab.

Positiv allerdings: Die Verfolger aus Ulm und Karlsruhe (jetzt je 7:12 Siege) mussten in ihren Wochenendpartien ebenfalls Federn lassen.

Anders als bei den etwas blutleer anmutenden Niederlagen der Vorwochen war Mario Matic trotz der fortwährenden Punkteflaute keinesfalls enttäuscht von seiner Mannschaft. „Einsatz und Kampfgeist haben heute voll gestimmt. Auch mit der Defense-Leistung meiner Mannschaft bin ich voll zufrieden.“

Der Knackpunkt einer über weite Strecken sehr ausgeglichenen Partie lag nach einem starken Gästeauftakt im ersten Viertel mit 21:19-Führung der Gelbhemden nach zehn Minuten und starken Auftaktminuten besonders der Center-Fraktion um Bernhard Benke und Fynn Fischer in einem deutlichen Leistungsabfall im zweiten Viertel. Während die Frankfurter um ihren US-Leitwolf Jordan Samare (19 Punkte) spürbar einen Gang hochschalteten, stockte bei den Gästen aus Oberhaching der Motor. „Gerade in dieser Phase hatten wir große Probleme, in der Offense gegen junge und athletisch sehr starke Frankfurter überhaupt in die Zone zu kommen“, gestand Matic ein Missverhältnis der Kräfte offen ein.

Weil zudem aus der Distanz wenig ging, zogen die Frankfurter mit ihrem qualitativ auf hohem Niveau agierenden, mit vielen Alternativen gespickten Kader davon. Wesentlich geriet jetzt auch der Umstand, dass angesichts eines spielfreien Wochenendes der Frankfurter BBL-Truppe jede Menge junger Hochkaräter aus dem Erstliga-Team der Hessen in Liga zwei aushalfen. Hochveranlagte wie Nolan Adekunla (13 Punkte/5 Rebounds) oder Nils Leonhardt (10/8) stellten ihre tollen sportlichen Perspektiven zur Schau.

Wer allerdings nach zweistelligem Pausenrückstand gedacht hatte, die Tropics würden vorzeitig die Segel streichen, sah sich getäuscht. Mit einer kollektiv enormen Energieleistung arbeitete sich das Matic-Team angeführt von seinen Leitwölfen Janosch Kögler und Omari Knox wieder heran. Auch weil Distanzspezialist Moritz Noeres nun auch von downtown traf, werkelten sich die Kybergriesen kurz vor Ende des dritten Abschnittes zum zwischenzeitlichen Ausgleich (46:46). Finale Argumente freilich hatte wieder der bestechende Coast-to-Coast-Künstler Samare, der seine Farben mit knappem Vorsprung ins Schlussviertel brachte. Dort dominierten dann die Männer aus Mainmetropole - – auch weil der lange überschaubar agierende US-Forward Richardson stärker agierte und Hadenfeldt mit acht Rebounds unter beiden Körben zunehmend abräumte. Die Gelben ackerten, doch Adekunle sorgte auf Skyliners-Seite spätestens mit fünf Folgepunkten zum 60:48 vier Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.

„Ein Sieg muss noch her“, rechnete Matic nüchtern hoch. Vier Gelegenheiten dazu bieten sich noch.

TSV-Score: Kögler (14/6/3), Knox (13/11/1), Fischer (12/8/1), Noeres (11/2/3), Benke (8/14 !!/3), Buchmann (2/-/-), Zeis (-/3/1), Dippold (-/2/-), Voit (-/-/1) + Eklou / Kurzeinsatz ohne Score.