Tropics erzwingen drittes Spiel

Von: Harald Hettich

Entschlossene Teamarbeit: Die Tropics (hier Bernhard Benke und Omari Knox) ließen die Düsseldorfer nicht zur Entfaltung kommen. © Norbert Schulz

Basketballer des TSV Oberhaching zeigen im Playoff-Achtefinale starken Kampfgeist.

Oberhaching – Comeback-Qualitäten waren gefragt bei den Basketballern des TSV Oberhaching im Playoff-Achtelfinale der 2. Basketball-Bundesliga ProB gegen die favorisierten Art Giants Düsseldorf. Durch einen nach Leistungssteigerung in Durchgang zwei verdienten 62:54 (32:37) Erfolg in der Grundschule Deisenhofen egalisierten die Tropics die Serie gegen die Korbjäger aus der NRW-Hauptstadt.

„Mund abputzen und kämpfen“ war beim Heimteam angesagt nach der 64:76 (32:32) Niederlage im Hinspiel in Düsseldorf. Die kämpferische Devise von Trainer Mario Matic setzten seine Jungs dann im zweiten Durchgang entschlossen um. Dabei profitierte Oberhaching allerdings auch von einer ganz schwachen Leistung der Gäste nach der Pause. Am kommenden Samstag steigt nun die entscheidende dritte Partie um das Aufrücken in das Viertelfinale des Meisterschafts-Playoffs. „Nach den Gesamt-Eindrücken der ersten beiden Spiele sind wir in Düsseldorf nicht chancenlos“, machte Matic seiner Truppe Hoffnung.

Die Partie in Deisenhofen begann wechselvoll. Nachdem die Düsseldorfer in den ersten Minuten eine 10:2-Führung herausgeworfen hatten und beim TSV der Spielfluss anfänglich stockte, dachten Pessimisten wohl schon an einen „Sweep“ samt klarer Giants-Dominanz. Doch der Gastgeber wirkte spätestens nach einer frühen Auszeit von Matic entschlossener und setzte seinerseits mit einer 10:0-Serie zum 12:10 klare Akzente. Vor allem Center Bernhard Benke zeigte in früher Phase enorme Präsenz und Durchsetzungskraft an beiden Brettern. Weil sich auch Fynn Fischer nach schwacher Feitags-Vorstellung immer besser akklimatisierte und die taktgebenden Guards Omari Knox, Janosch Kögler und Philipp Bode jetzt beherzt aufspielten, konnten die Tropics eine 17:14-Führung nach Abschnitt eins herausarbeiten.

Im zweiten Viertel unterstrichen dann die Gäste, warum sie in der starken Nordstaffel der ProB nicht von ungefähr als Dritter abgeschlossen hatten. Der Litauer Mikutis, der Deutsch-Amerikaner Lollis sowie in einer kurzen Phase auch der ansonsten blasse US-Topscorer Coplin setzten sich jetzt energischer in Szene. Aus der Führung der Gastgeber war beim 29:35-Korbleger von Lollis erneut ein deutlicherer Rückstand erwachsen. Bedenklich auch, weil Oberhachings Kapitän Janosch Kögler bereits in früher Phase der Partie sein drittes Foul kassierte.

Als der lange und wuchtige Giants-Center Boner das Spielgerät kurz vor der Pause zum 30:37 durch die Reuse drückte, schienen die Dinge ihren Lauf zu nehmen. Doch Kögler verkürzte noch vor dem Seitenwechsel – ein emotionaler Startschuss für ein denkwürdiges drittes Viertel mi toller Unterstützung der gut 200 Fans in Deisenhofen. Bei den Rheinländern lief fortan nichts mehr zusammen. Fünf Minuten lang schaffte Düsseldorf keinen Feldkorb, während die Kybergriesen aufzockten. Der jetzt überragende Fischer führte die Tropics zur 13:2-Blitzserie. Beim 45:39 hatten die Gelben die Partie gedreht. Eine Bestnote verdiente sich auch der defensiv brillante Philipp Bode. Der kleine Guard sorgte dafür, dass Düsseldorfs Saison-Powershooter Coplin kaltgestellt war und zunehmend die Lust verlor. Während Coplin Form und Laune einbüßte und der Gast an der vielbeinigen TSV-Abwehr verzweifelte, zirkelte Peter Zeis den Ball zum 50:40 und erstmals zweistelliger Führung durch die Maschen.

Im Schlussviertel plätscherte die Partie mit unterirdischen Feldwurfquoten hüben wie drüben aus. Düsseldorf fehlten spielerische Substanz und kreative Mittel, um einen erneuten Umschwung zu erspielen. Am Ende hatten die Tropics Zähne gezeigt und das Comeback in trockene Tücher gepackt. Ein beachtlicher Leistungsschub, der nach schwacher zweiter Halbzeit zwei Tage zuvor in Düsseldorf nicht mehr wirklich zu erwarten war. Angesichts einer zu kurzen Rotation waren die Tropics am Rhein letzlich chancenlos geblieben.

Entscheidendes Spiel am Karsamstag in Düsseldorf

„Umso erstaunlicher ist diese Moral meiner Mannschaft“, freute sich Mario Matic. „Vor allem mit einer kompromisslosen Defense und echter Rebound-Überlegenheit in Durchgang zwei hat mein Team heute dominiert und vor allem Mikutis und Coplin den Zahn gezogen“ - damit den Hauptprotagonisten des Giants-Erfolgs am Freitag. Comeback geglückt. „Das ist jetzt eine 50:50-Kiste“, blickt der Deutsch-Kroate auf den Shootout am Ostersamstag (19 Uhr).

TSV Oberhaching: Freitags-Match in Düsseldorf Knox 23 Punkte, 7 Rebounds, 1 Assist Kögler 13/5/- Bode 9/2/4 Zeis 7/6/2 Noeres 7/3/1 Benke 4/10/1 Fischer 1/2/- Eklou -/4/- ; Düsseldorf Topscorer: Mikutis 13, Coplin 12, Boner 10 Sonntags-Match in Deisenhofen: Fischer 23/3/- Kögler 19/2/2 Knox „Double-Double“ 13/11/6 Benke 4/10/- Zeis 3/3/- Noeres -/2/- Bode -/1/1 Eklou ohne Score Jukic, Pethran ohne Einsatzzeit; üsseldorf Topscorer: Lollis und Mikutis je 9, Aunitz und Coplin je 8