Tropics-Gegner als Wegbereiter des Basketball-Booms

Von: Harald Hettich

Höchste Konzentration fordert Trainer Mario Matic von den Tropics in Ehingen. © ; bro

Ehingen ging Anfang des Jahrtausends einen ebenso innovativen wie erfolgreichen Weg.

Oberhaching – Den Schwung aus den letzten beiden Heimsiegen wollen die Oberhachinger Tropics in der Zweiten Basketball-Bundesliga mitnehmen auf die sportlich durchaus anspruchsvolle Auswärtsreise nach Ehingen (Samstag, 18 Uhr, kostenloser Livestream über www.2basketballbundesliga.de.

In Ehingen erwartet die TSV-Schützlinge von Trainer Mario Matic eine schwierige Aufgabe. Denn die Donaustädter aus der Region um Ulm konnten selbst nach drei Siegen in Serie zuletzt kräftig Selbstvertrauen tanken. Einen heftigen Rückschlag setzte es für die Schwaben allerdings beim 62:90 unter der Woche im Nachholspiel in Ludwigsburg. Mit 4:4 Siegen rangiert Ehingen im Tabellen-Mittelfeld der 2. Liga ProB.

Anfang des Jahrtausends gingen der Traditionsclub TSG Ehingen von 1848 und die örtliche Urspingschule einen damals innovativen Weg, Basketball mit eigener Akademie synergetisch zu verbinden. Was folgte, war ein einzigartiger Erfolgslauf des ehrgeizigen Projekts über viele Jahre. Deutsche Serienmeisterschaften im Nachwuchsbereich mündeten in Serienaufstiege auch der jeweils ersten Mannschaften bis ins Oberhaus „ProA“ der Zweiten Basketball-Bundesliga.

Erst als die Großen der Branche wie der FC Bayern Basketball, Alba Berlin oder Ulm von Verbandsseite verpflichtet wurden, ihre Nachwuchsarbeit zu professionalisieren, nahm die Bedeutung Ehingen-Ursprings allmählich ab. Abzulesen aktuell auch an der ersten Mannschaft. Nach Jahren in der ProA stieg das Team ab und versucht eine Etage tiefer im Zweitliga-Unterbau ProB einen Neuanfang.

„Wir sollten uns von diesem Rückschritt der Ehinger und einem schwachen Saisonstart auch heuer nicht täuschen lassen“, gibt TSV-Trainer Mario Matic wie gewohnt den stirnrunzelnden Mahner. „Drei Siege in Folge markieren einen Aufschwung, der erklärbar ist“, findet der Tropics-Coach.

Der Deutsch-Kroate erwartet deshalb kein Punktespektakel wie beim Sieg gegen Erfurt zuletzt (93:90). „Wir werden nur mit hochkonzentrierter Leistung unser Zwei-Punkte-Ziel erreichen können“, glaubt Matic. Immerhin mit annähernd bester Aufstellung: Bis auf den noch lädierten Peter Zeis steht voraussichtlich trotz einer leichten Trainingsblessur von Lauris Eklou der gesamte Oberhachinger Kader zur Verfügung.

Den Schwung mitnehmen lautet also die Devise bei den Tropics. HARALD HETTICH