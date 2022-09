Tropics gehen optimistisch in die Saison

Von: Harald Hettich

Center Bernhard Benke wird nach einem Auslandssemester in Finnland im Winter wieder in Oberhaching zurückerwartet. © bro

BASKETBALL – 2. LIGA PRO B: Bewährtes Team wird mit jungen Perspektiv-Spielern ergänzt.

Oberhaching – Nur noch eine knappe Woche, dann starten die Basketballer des TSV Oberhaching mit der Auswärtspartie am ersten Oktobersamstag in Karlsruhe in die neue Saison in der Zweiten Bundesliga ProB. Jetzt haben die Tropics letzte Konturenzeichnungen auf und neben dem Court vollzogen, um der trotz Corona erfolgreichen vergangenen Spielzeit mit der Teilnahme an den Meister-Playoffs eine weitere erfolgreiche Spielzeit auf dem Kyberg folgen zu lassen. So konnte zuletzt die Partnerschaft mit der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg um eine weitere Saison verlängert werden. Als wichtiger Player im Sponsorenpool des finanziell im Zweitliga-Vergleich bescheiden agierenden TSV Oberhaching unterstützt die Kreissparkasse nicht nur die Bundesligamannschaft der Gelbhemden, sondern auch deren Jahr für Jahr quantitativ wie qualitativ wachsenden Nachwuchsbereich.

Apropos Nachwuchs: Der hat auch im Topteam des TSV Konjunktur und viele Chancen. Mit dem 21-jährigen Guard und Bayernligatopscorer Benjamin Voit und dem gleichaltrigen Center und letztjährigen College-Akteur Antoine Buchmann setzen Chefcoach Mario Matic und sein Team die konsequente Verjüngung des Zweitliga-Kaders konsequent fort (wir berichteten). Beide sollen nach „starken Trainingseindrücken“ (Matic) regelmäßige Einsatzzeiten im Bundesligateam bekommen.

Dazu wurden mit Blickrichtung Zukunft jetzt zwei weitere Perspektivkräfte verpflichtet. Der 19-jährige Distanzwurfspezialist und gebürtige Wasserburger Noel Friedl wird zwar voll in den Trainingsbetrieb am Kyberg integriert – soll aber erst einmal ein Jahr zu den Chiemgau Baskets nach Traunstein ausgeliehen werden, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. Beim Benjamin des Vereins geht man einen anderen Weg. Der erst 16 Jahre alte waschechte Oberhachinger Guard Emil Wagner soll als behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden und ebenfalls in den Trainingsbetrieb des Vorzeigeteams integriert werden. Dazu wird Wagner vor allem in der U18 und in der als Talenteschmiede forcierten zweiten Mannschaft unter dem ehemaligen jugoslawischen Nationalspieler und dortigen Cheftrainer Predrag Gavran reifen.

Bereits einen Schritt weiter ist der 18jährige bosnische Aufbauspieler Mateo Jukic. Nach starken Debüteindrücken in der Vorsaison wird der 1,95-Mann die Rotation der Gelben in dieser Saison talentiert erweitern. Gleiches gilt für den Center-Eigengewächs Jan Holleman, der zudem auch noch als Trainer im Nachwuchsbereich wirkt.

Nicht nur Hollemans Doppelfunktion zeigt den familiären Charakter des TSV auf. Auch der Kernkader fühlt sich wie berichtet offenbar sehr wohl am Hachinger Bach. Alle Stammkräfte aus dem Erfolgskader der Vorsaison bleiben an Bord. Dazu wird auch Center Bernhard Benke nach einem Auslandssemester in Finnland im Winter wieder zurückerwartet. Mit dem 30-jährigen Bamberger Jörg Dippold auf der Lenker-Position als Guard konnte zudem ein erfahrener Kämpe hinzugewonnen werden. „Wir sind mit unserer Mischung aus Erfahrung und Jugend gut aufgestellt“, glaubt Mario Matic, der seinerseits ein weiteres Jahr die Aufgabe als Chefcoach und sportlicher Koordinator stemmt. „Ich bin vorsichtig optimistisch für die kommende Spielzeit“, so der TSV-Macher.