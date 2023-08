Tropics holen Center-Talent

Von: Harald Hettich

BASKETBALL – 2. LIGA TSV Oberhaching teilt sich 2,10-Meter-Mann mit Jahn München

Oberhaching – Die Oberhachinger Tropics haben auf ihre drohende Center-Problematik für die neue Zweitliga-Saison reagiert und nachjustiert. Mit dem erst 21jährigen Benjamin Sadikovic wechselt ein hoch veranlagter 2,10-Mann von Kooperationspartner TS Jahn München ins Inbound-Spiel der Kybergriesen. Zunächst mit einer Doppellizenz ausgestattet soll Sadikovic auch weiter als Leistungsträger des Münchner Erst-Regionalligisten auflaufen – zudem aber auch mit diversen Einsätzen Zug um Zug an das höhere ProB-Level herangeführt werden. Die Tropics können jeden weiteren Akteur auf der Langposition gut gebrauchen.

Wie berichtet legt der in der Vorsaison ordentlich agierende Antoine Buchmann zugunsten seines Studiums ein zumindest einjähriges „Sabbatical“ vom Leistungssport ein. Vor allem aber ist der Verbleib von Bernhard Benke als einem der beiden ausgewiesenen Center-Stammspieler weiter ungewiss. Damit verfügen die Tropics ohne Sadikovic derzeit mit Fynn Fischer über einen echten Topakteur auf der Position eins. Diese Lücke soll der gebürtige Bosnier Sadikovic nun auf Sicht mit schließen. „Wir erhoffen uns von Benjamin zunächst wichtige Entlastungsminuten für den ein oder anderen Stammakteur“, glaubt Tropics-Chefcoach Mario Matic. Allerdings gelte es, sorgsam mit dem hoch talentierten Riesen umzugehen. Sadikovic hatte wegen einer langwierigen Kreuzbandverletzung in der Vorsaison lange pausieren müssen. „Behutsam aufbauen“ lautet deshalb Matics Credo für den Teilzeit-Neuzugang. Der Coach setzt große Stücke auf Sadikovic. „Als Shooting-Big-Man kann Benjamin für gutes Spacing im Raum sorgen und gleichzeitig von der Dreierlinie gefährlich agieren.“ Dass sich Sadikovic trotz exzellenter Angebote auch von Clubs aus der BBL und der ProA für einen Verbleib in München entschieden hat, liegt auch an der guten Vernetzung der Gelbhemden auch abseits des Courts. Sadikovic beginnt im September bei der Sparkasse eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Das Geldhaus wiederum ist treuer Sponsor der TSV-Riesen.

Stichwort Ausbildung: Matic lobt besonders auch den Basketball-Lehrherren des jungen Mannes in höchsten Tönen. „Beim Traditionsverein Jahn München hat Benjamin eine sehr gute Ausbildung am Ball und in Sachen Spielverständnis genossen. Somit kann er neben seinen bekannten Fähigkeiten unter den Körben auch als treffsicherer Flügel positioniert werden.“ Kurzfristig soll der Neuzugang eher aushelfen, mittelfristig aber möglichst zum festen Bestandteil des Zweitligisten werden.