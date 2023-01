TSV Oberhaching: Tropics im Dauer-Einsatz

Von: Harald Hettich

Peter Zeis befindet sich nach seiner Knieverletzung im Aufbautraining. © bro/A.

2. Basketball-Liga PROB: In der englischen Woche zwei Duelle gegen die Orange Academy Ulm.

.Oberhaching – Die „englische Woche“ für die Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching ist wohl eher eine „württembergische“. Nur vier Tage nach dem 2023-Auftaktsieg gegen Ludwigsburg am letzten Samstag (82:69) geht die muntere Körbejagd im neuen Jahr per gleich doppelten Aufeinandertreffen mit den Nachwuchs-Talenten von Orange Academy Ulm flott weiter. Am heutigen Mittwoch um 20 Uhr zunächst mit einem Heimspiel der Tropics im „Deisen Dome“ der Grundschule Deisenhofen. Am Sonntag darauf ab 17 Uhr in der Orange Factory, der hochmodernen Trainingslandschaft der Erstliga-Backups aus der Württemberger Münsterstadt. Mit 4:8 Siegen rangieren die „Spatzen“ zwar derzeit nur auf Rang zehn der Dreizehnerliga in der ProB Süd. Doch die reine Statistik täuscht. Drei der letzten vier Partien konnte das hoch veranlagte Team des isländischen Coaches Baldur Ragnarsson zuletzt gewinnen. Und auch bei der 77:89-Niederlage gegen den verlustpunktfreien Ligaprimus Hanau am Wochenende hielten die jungen Wilden in Orange nach Halbzeitführung lange sehr gut mit. Lediglich zum Saisonstart war dem Trainer aus dem hohen Norden und seinem Team die Hochbelastung großer Fußabdrücke ihrer spielenden Vorgänger deutlich anzumerken. Aus der Starting-Five des Vorjahres beim Ulmer Zweitligisten ist kein Akteur übriggeblieben. Mittlerweile gelingt es Ragnarsson als Nachfolger des zum Erstliga-Team beförderten Anton Gavel mit neuen Großtalenten immer besser, ein harmonisch interagierendes Team zu formen. Mit dem österreichischen 2,03 Meter Power Forward David Fuchs (15 Punkte /7 Rebounds im Schnitt) und dem dänischen Shooter-Jungimport Tobias Jensen (15 Punkte) stechen zwei Akteure besonders ins Auge. Fuchs ist besonders schwer zu fixieren, trifft der junge Österreicher von weit draußen und tief im Inbound gleichermaßen. Auch die Center können sich sehen lassen. Antonio Dorn mit seinen 2,12 Metern besticht durch Präsenz und durchschnittlich immerhin neun Punkte. Der erst 18 Jahre alte Eric Rabe ist ein europaweit von den Nachwuchsabteilungen der Topclubs wie Real Madrid gejagtes Großtalent.

„Wir müssen hier zweimal unsere Topleistung abrufen, wenn wir Chancen auf die beiden Siege haben wollen“, betont Oberhachings Chefcoach Mario Matic. „Ich habe größten Respekt vor den Leistungen der Ulmer, neben einem deutschlandweit einzigartigen Nachwuchscampus mit jüngsten Teams auch in der zweiten Liga eine starke Rolle zu spielen.“ Zumal ihn ebenfalls Personalsorgen plagen. Der Einsatz von Rückkehrer Bernhard Benke nach einer Grippeerkrankung ist fraglich. Co-Kapitän Peter Zeis befindet sich nach Langzeit-Knieverletzung erst im Aufbautraining. „Mit Blick auf unsere schwere Rückserie mit vielen Auswärtspartien gerade bei den Topteams wären vier Punkte gegen Ulm sicher hilfreich“, hat Matic nachgerechnet. Ob „englisch“ oder „württembergisch“ – das ist dem Deutsch-Kroaten egal.