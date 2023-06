Tropics-Kader für nächste Saison nimmt Formen an

Von: Harald Hettich

Teilen

Omari Knox bleibt bei den Oberhachinger Tropics. © Archiv mm

Oberhaching – Die Kaderplanungen beim Basketball-Zweitligisten TSV Oberhaching schreiten weiter voran. Wie berichtet hatte der ProB-Ligist aus dem mit dem Würzburger Daniel Urbano zuletzt bereits eine variabel auf den großen Spielpositionen einsetzbare Verstärkung ins Boot geholt. Jetzt haben mit dem US-Amerikaner Omari Knox auf der Guard-Position und Center Fynn Fischer nach Angaben von TSV-Sportchef Mario Matic ihre endgültige Zusage für die neue Saison gegeben und werden in diesen Tagen neue Kontrakte unterzeichnen.

Weitere zwei bis drei Akteure sollen den Kader bis zum Ligastart Ende September weiter anreichern. „Wir stehen in Verhandlungen, für konkrete Namen ist es noch zu früh“, so Matic.

An Bord bleiben sollen auch die beiden Kapitäne Peter Zeis und Janosch Kögler. Allerdings muss der Chef-Coach in Personalunion auch den zumindest vorübergehenden Abgang zweier junger und hoffnungsvoller Akteure verkraften. Das 22-jährige Center-Talent Antoine Buchmann wird bekanntlich eine zumindest einjährige Pause vom Leistungssport einlegen, um sein Studium zu forcieren. Der gleichartige Joker und Instant-Distanzscorer Benjamin Voit wird aus Altersgründen nicht mehr wie in der Vorsaison mit einer Doppellizenz für den TSV im Unterbau der Zweiten Bundesliga und für seinen Heimatverein TS Jahn München in der Regionalliga auflaufen können. „Nach langen Erörterungen beider sportlicher Leitungen haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, Benni vorerst in der Regionalliga auflaufen zu lassen und damit seinen Entwicklungsprozess zu forcieren“, erklärt Matic. Ein Hintertürchen zu weiteren Tropics-Einsätzen gibt es allerdings: Mit einer Aushilfslizenz darf der talentierte Münchner Shooting Guard in zumindest fünf Pflicht-Partien für die Gelbhemden auflaufen. In jedem Fall häufiger werden sich dagegen die Einsätze des wohl höchstveranlagten Tropics-Nachwuchsspielers im Pro-B-Team gestalten. Der erst 18jährige Guard Mateo Jukic hat sich trotz einiger höherklassiger Angebote von Team aus BBL und ProA für zumindest eine weitere Saison in Oberhaching entschieden. Dagegen ist noch „nix fix“ mit Blick auf zwei arrivierte Leistungsträger. Der Verbleib von Dreier-Produzent Moritz Noeres und Center Bernhard Benke am Kyberg ist laut Matic derzeit „noch nicht gesichert“. Ein bisschen Zeit haben die Planer der Gelben ja auch noch. HARALD HETTICH