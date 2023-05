Tropics-Kader nimmt Konturen an

Von Harald Hettich schließen

BASKETBALL – 2. LIGA PROB: TSV Oberhaching ist auch in der Sommerpause höchst aktiv.

Oberhaching – Beim Basketball-Zweitligisten TSV Oberhaching ist nach dem Ausscheiden in Runde eins der Meisterplayoffs seit Ende April relative Ruhe eingekehrt. Zwar startet die neue Ligasaison in der ProB Süd erst Anfang Oktober, aber Mario Matic hat dennoch bereits wieder gut zu tun. Der Deutsch-Kroate ist nicht nur Cheftrainer der Mannschaft, sondern verantwortet die sportliche Leitung beim Landkreis-Club insgesamt.

Bereits früh im Sportjahr steht für den Erfolgscoach, der seine Gelbhemden trotz ligaweit kleinstem Budget zuletzt zweimal in die Meisterrunde gehievt hatte, die Modellierung des neuen Kaders an. „Wir müssen früh beginnen, weil wir finanziell nicht mit den Großen mithalten können“, betont der frühere Bundesligaspieler. Erste Konturen zeichnen sich bei dieser Planung schon jetzt ab.

Beginnend mit einer Hiobs-Botschaft für den Übungsleiter. Beim talentierten Jung-Center Antoine Buchmann hätte man infolge starker Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit vermuten können, dass er die Tropics womöglich verlassen und zu einem zahlungskräftigeren Konkurrenzclub wechseln könnte. „Weit gefehlt“, tritt Matic dieser Vermutung entgegen. „Buchmann will eine leistungssportliche Pause einlegen, im kommenden Jahr sein Studium forcieren und mehr Zeit für die Familie haben“, erklärt der TSV-Macher. Matic hegt wegen des Sabbaticals des erst 22-jährigen Center-Akteurs aber keinen Groll. „Antoine ist früh und klar mit seinem Wunsch rübergekommen – Schade, aber o.k.“, hält sich Matic nicht mit Nachtarock auf.

Schließlich gilt es früh in der Planungsphase einen festen Neuzugang zu vermelden. Mit dem 27-jährigen Würzburger Daniel Urbano wechselt ein hoch interessanter Akteur an den Kyberg. „Wir standen mit Daniel schon seit langem in Kontakt und freuen uns, dass es jetzt geklappt hat“.

Die Fakten sprechen für den Neuen. Eine exzellente Ausbildung erhielt Urbano eins im Nachwuchsprogramm des BBL-Erstligisten Würzburg. Nach einer Pro-A-Zwischenstation in Jena überzeugte der variable Flügelspieler zwei Jahre bei Oberhachings ProB-Konkurrent Coburg und konnte mit starken Werten von gut acht Punkten und fünf Rebounds im Schnitt punkten. Aus Studiengründen schaltete Urbano in den vergangenen zwei Jahren sportlich einen Gang zurück – gehörte aber beim Erst-Regionalliga-Spitzenclub Veitshöchheim mit jeweils zweistelligen Punkte- und Reboundwerten auch eine Etage tiefer zu den Schlüsselspielern. „Viel Physis, viel Wurfqualität gerade auch von draußen – er wird sportlich wie menschlich gut zu uns passen“, spart Matic nicht an positiver Früheinschätzung.

Auch ansonsten nehmen die Planungen Fahrt auf. Wichtiger Posten dabei dürfte die Weiterverpflichtung des erst 18-jährigen Rohdiamanten Mateo Jukic sein. Das Eigengewächs hatte nach zu großen Teilen prächtigen Vorsaison-Eindrücken auch die Scouts der BBL auf sich aufmerksam gemacht. „Ich kann vermelden, dass Mateo zumindest die nächste Saison bei den Tropics spielen wird“, bezog sich Matic auf die Einigung mit dem kommenden Erstsemester-Studenten.

Bereits sicher ist der Verbleib des letztjährig besten Oberhachinger Akteurs. US-Guard und Powershooter Omari Knox wird noch einmal eine Saison bei der Basketball-Familie vom Hachinger Bach anhängen. Ebenso wie Co-Kapitän und Leistungsträger Janosch Kögler, der seinen Verbleib bei den Gelben signalisiert hat. „Auch mit Bode, Zeis und Dippold haben wir gute Gespräche“, so Matic.

Dagegen stehen dicke Fragezeichen hinter weiteren Engagements von Dreierspezilist Noeres sowie den beiden Centern Benke und Fischer. „Da kann man zu diesem frühen Zeitpunkt noch nichts sagen“, so der Coach. Weitere Neuverpflichtungen hat er zudem im Hinterkopf, nennt aber keine Namen. Die gilt es aber erst in trockene Tücher zu packen. Dazu wird auch das immer erfolgreichere Nachwuchsprojekt mit zwei weiteren Teams aufgestockt. So sieht das aus mit der relativen Sommerruhe bei den Tropics.