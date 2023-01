Tropics-Kapitän Janosch Kögler nähert sich seiner Bestform

Von: Harald Hettich

Oberhaching – Die Einordnung des Chefcoachs passte. Als „Arbeitssieg“ kategorisierte Mario Matic vom TSV Oberhaching den 82:69 (44:36) Erfolg seiner Zweitliga-Basketballer gegen Porsche BBA Ludwigsburg im ersten ProB-Match des neuen Jahres durchaus treffend. Rund 150 Zuschauer im „Deisen Dome“ der Grundschule Deisenhofen bekamen über weite Strecken der Partie des Tabellendritten aus dem Landkreis gegen den Vorletzten aus dem Raum Stuttgart ehrlichen Basketball geboten, der in mancher Passage echter Zauber fehlte.

Den deutsch-kroatischen Übungsleiter betrübte dieser Umstand keinesfalls. „Wichtig waren heute die zwei Punkte und ein guter Auftakt in die englische Woche mit den beiden Ulm-Partien am Mittwoch und Sonntag“. Mit acht Siegen aus zwölf Partien übererfüllen seine Jungs fürwahr die vorsaisonalen Erwartungen deutlich und streben mit großen Schritten in Richtung Meisterplayoffs. Die Matchhistorie zwischen den heimischen Oberbayern und dem Gast aus Ludwigsburg lässt sich relativ schnell abarbeiten.

Selbst ohne den kurzfristig erkrankten Center-Rückkehrer Bernhard Benke und den noch im Aufbautraining befindlichen Co-Kapitän Peter Zeis übernahmen die Tropics von Beginn an das Ruder. Lediglich eigene Fehler und eine anfängliche Schwäche im Rebounding verhinderten eine klarere Führung als das 23:20 nach den ersten zehn Minuten. Bereits früh in der Partie kristallisierte sich ein bestens aufgelegtes Trio auf Seiten der Gelbhemden als der Erfolgsfaktor des Tages heraus. Weil der immer noch von Rückenproblemen geplagte Saison-Topscorer Omari Knox über weite Strecken eher unauffällig blieb, sprangen andere in die Bresche. Nicht zu übersehen war die bärenstarke Form von Kapitän Janosch Kögler. Nach weitgehend verpasster Saisonvorbereitung durchlebte der Routinier eine schwierige erste Halbserie im vergangenen Jahr. Spätestens im Match gegen die Württemberger unterstrich er seine Klasse. Dazu überzeugten auch Fynn Fischer und Jörg Dippold mit vielen starken Momenten vorne wie hinten.

Als auch die restlichen Oberhachinger im zweiten Viertel ihre Nervosität mehr und mehr abstreiften, geriet auch die Führung immer deutlicher. Moritz Noeres und Knox streuten Distanzwurftreffer ein, Philipp Bode wirbelte effektiv in der Defense, der erneut überzeugende Nachwuchscenter Antoine Buchmann pflückte nach Herzenslust Bälle und Youngster Benni Voit streute sehenswerte Ballvorträge ein. Bei den Gästen dagegen war der überragende holländische Jungnationalspieler Emanuel Ugbo (22 Punkte insgesamt) zu oft auf sich allein gestellt. Zudem war vieles an den im dritten Abschnitt immer weiter anwachsenden Ludwigsburger Rückständen (65:50 für Oberhaching nach Quarter 3) hausgemacht. Die Württemberger erlebten vor allem durch unterirdische Wurfstatistiken von jenseits der Dreierlinie und von der Freiwurflinie einen rabenschwarzen Tag. Nur 3 von 28 Distanzwürfen des Farmteams des Ludwigsburger Erstligisten fan den den Weg durch die Reuse. Nur 14 von 35 Freiwürfen konnten verwandelt werden. Weil Oberhaching auch das Rebounding im Verlauf der Partie verbesserte und sichere Würfe etablierte, war die Partie früh vorentschieden. Coach Matic bot sich so die Möglichkeit, auch seinen Nachwuchskräften Jan Holleman und Lauris Eklou verlängerte Einsatzzeiten im Schlussabschnitt zu überlassen. „Glückwunsch an mein Team – gute Dinge gemacht und ordentliche Defense abgeliefert“, lautete das Matic-Fazit nach dem sportlich gelungenen Jahresstart. Auch diese Einordnung passte.