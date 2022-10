Tropics kassieren erste Saisonniederlage

Von: Harald Hettich

Teilen

Oberhaching – Die Bäume wachsen auch auf dem Kyberg nicht in den Himmel. Am fünften Spieltag der 2. Basketball-Liga ProB ereilte den TSV Oberhaching beim 72:79 ( 28:40 ) im Derby beim Nachwuchs des FC Bayern München Basketball die erste Saisonniederlage. Kein Beinbruch für das bislang so erfolgreich agierende Landkreisteam – aber umso ärgerlicher, weil die Niederlage bei den Roten maßgeblich an einem von den Gästen im Audi-Dome völlig verschlafenen ersten Viertel festzumachen war.

Am Ende waren die „kleinen“ Bayern nicht nur das etwas glücklichere Team. Die Hausherren hatten sich auch in den maßgeblichen Statistikwerten von Rebound, Assists, Ballverlusten oder Steals leichte Boni erwirtschaftet. Am Ende war die durchaus knappe Niederlage der Gelbhemden so auch statistisch nachrechenbar.

Allzu sehr grämen müssen sich die Kybergriesen trotz er Derbypleite nicht. Mit 4:1-Siegen bleiben die Männer vom Tropical Beach weiter im Spitzenfeld der Liga. Zum Auftakt wirkte der Gast vor rund 500 Zuschauern an der Siegenburger Straße seltsam fahrig und unkonzentriert. Während die Bayern ihre späteren Topscorer Kalu (22 Punkte), Kharchenkow 15 / 6 Rebounds) und Anikbata (10/3 / 4 Assists) auch früh bereits auf dem Scoreboard etablierten, kamen die Gäste in den ersten zehn Minuten vorwiegend nur von der Freiwurflinie zu Punkten.

Die fehlende Durchschlagskraft der Matic-Jungs vor allem in der Zone unter den von Bayern dominierten Körben war frappierend. Ein 11:24 nach dem ersten Quarter erschien als logische Folge auf der Anzeigetafel.

Doch dass die Männer vom Hachinger Bach kämpfen können, deuteten sie bereits des zweiten Abschnitts nach deutlicher Ansprache des Coaches an. Janosch Kögler, an dem die Partie zu Beginn vorbeiplätscherte, zauberte ebenso wie Saison-High-Scorer Omari Knox frühe Dreier durch die Reuse. Weil auch Moritz Noeres seinen bekannten Wurfarm etablierte und Center Antoine Buchmann sowie Defense-Spezialist Philipp Bode mehr Zugriff auf die schnellen Bayern bekam, war das Gäste-Team beim 28:35 plötzlich im Spiel kurz vor der Halbzeit plötzlich im Spiel.

Was folgte nach dem Seitenwechsel und klarer Matic-Taktikansprache, war ein tolles drittes Viertel der Gelbhemden. FCB-Ballverteiler Kharchenkow wurde besser kontrolliert und vorne etablierten die Oberhachinger ein variableres Angriffsspiel auf den dann treffsicheren Schultern mehrerer Akteure. Auch Fynn Fischer traf jetzt besser und setzte sich auch unter den Körben vermehrt in Szenze.

Als Knox von Downtown langsam aber stetig heiß lief, rieb man sich beim Blick auf die Anzeigetafel verwundert die Augen. Nach einem zusätzlichen Dreier von Kögler lagen die Gelben urplötzlich beim 50:48 vorne (27.).Wichtiger Faktor in dieser Phase waren auch variable Deckungssysteme der Gäste, die die anfangs hoch kreativ zum Korb drängenden Münchner jetzt ordentlich einbremsten.

Allerdings ließen die jungen Hochbegabten von der Isar in den Schlusssequenzen des dritten Abschnitts erneut ihr großes Talent aufblitzen und drohten beim 57:52 zum Viertelende wieder zu enteilen. Die zahlreichen, lautstark anfeuernden Oberhachinger Schlachtenbummler durften bei Knox‘ Ausgleich zum 60:60 noch einmal hoffen.

Danach war der Akku der aufopferungsvoll kämpfenden Tropics leer. Der FC Bayern hatte am Ende mehr zuzusetzen und in Kalu mit allein sieben Zählern in der Crunchtime der letzten fünf Minuten den Unterschiedspieler in seinen Reihen. Zwar wachsen die Oberhachinger Basketball-Bäume nicht in den Himmel. „Doch die 4:1-Startbilanz hätten wir vor Beginn der Saison blanco unterschrieben – die Mannschaft wird das wegstecken“, gab sich der TSV-Coach nach dem Abpfiff schnell wieder optimistisch. HARALD HETTICH

TSV Oberhaching, Statistik: Knox (18 Punkte / 7 Rebounds / 6 Assists), Noeres (15/4/1), Kögler (13/6/2), Dippold (10/5/1), Fischer (9/6/1), Buchmann (3/3/1), Bode (3/1/3), Pethran (1/-/-), Voit (-/1/-) + Holleman ohne Score.