Tropics klettern auf den zweiten Platz

Oberhachings Fynn Fischer brilliert unter beiden Körben. © Ronert Brouczek

BASKETBALL - 2. LIGA PRO: B TSV Oberhaching zeigt beim Sieg gegen Coburg sein Potenzial.

Oberhaching – Die Basketballer des TSV Oberhaching werden in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB zu echten „Highflyern“. Auch im dritten Match der Saison waren die Gelbhemden vor überschaubarer Kulisse in der Grundschule Deisenhofen erneut nicht zu schlagen. Mit einem eindrucksvollen, nur in der Schlussphase noch einmal „verknappten“ Erfolg beim 85:78 gegen den BBC Coburg kletterte das Team von Erfolgscoach Mario Matic bereits auf Rang zwei des Tableaus.

Nach ausgeglichener erster Halbzeit legten die Tropics den Grundstein zum späteren Erfolg in einem formidablen dritten Viertel. Erst als die Hausherren in der Endphase der Partie mit Foulproblemen und einer Verletzung von Co-Kapitän Peter Zeis noch einmal kurz aus der Spur kamen, konnte Coburg verkürzen. Letztlich war der Sieg der Gelben trotz des Fehlens ihres Go-to-Guy Janosch Kögler nicht mehr in Gefahr.

„Großes Lob an meine Mannschaft, die sich auch in der hektischeren Schlussphase nicht aus dem Konzept bringen ließ, lsagte Matic nach einer fairen Partie zweier ambitionierter Teams.

Die Tropics hatten in Deisenhofen den Auftakt verschlafen. Coburg legte los wie die Feuerwehr. Vor allem mit ihren dank Doppellizenz erstligaerprobten Bamberg-Coburger Duett-Akteuren um ihren Tages-Torpscorer Tyreese Blunt (26 Zähler), dessen US- Landsmann William Vedder (15 / 12 Rebounds) und dem spanischen Aufbaulenker Jose Carrasco Martin (11 Zähler) dominierten die Gäste die Startminuten. Erst allmählich übernahmen die Tropics den Taktstock. Der neue Oberhachinger Center Antoine Buchmann hatte mit vier schnellen Punkten Mitte des ersten Viertels neben verbesserter Defense auch erste starke Offensemomente. Es war aber dem in der Folge einmal mehr überragenden Landkreis-Ami Omari Knox vorbehalten, per Dreier beim 20:17 die erste TSV-Führung herauszuwerfen.

Die Partie blieb aber auch in der Folge und bis zur Halbzeit ausgeglichen. Positiv aus Sicht der Gastgeber gestaltete vermehrt auch der Umstand, dass Forward Fynn Fischer im zweiten Quarter mit starken Momenten an beiden Körben brillierte und auch als Scorer zum Faktor wurde. Dazu überzeugte Moritz Noeres spätestens ab dem zweiten Abschnitt mit glasharter Distanz-Präzision. Doch Coburg mit vielen talentierten Akteuren wie Center-Talent Jannis Sonnefeld in der Hinterhand sorgte für eine enge Kiste beim 44:40 zur Halbzeit. Apropos Talent.

Dass die behutsame Nachwuchsarbeit den Tropics allmählich immer mehr Früchte trägt, unterstrich besonders im Mittelteil der Partie der erst 18 Jahre alte Benjamin Voit, dem bei seinem Bundesliga-Debüt neun Punkte und viele starke Momente glückten. Im dritten Quarter aber griff bei den Oberhachingern ein Rädchen ins andere. Eine von Matic und seinem Co Milos Kandzcic geschickt komponierte Defensivtaktik mit steten Wechseln zwischen Mann- und Zonenpresse verunsicherte auch die US-Boys im Coburger Team derart, dass die Franken sieben Minuten lang (!) ohne jeden Punkt blieben. Knox, Noeres und Co. zauberten in dieser Phase dagegen nach Herzenslust und enteilten bis zur Schlusssirene des dritten Abschnitts auf 65:47. Die Entscheidung schien gefallen. Doch einige Faktoren kippten. Coburg blieb trotz des hohen Rückstands kämferisch und belebte seine Offense. Bei den Tropics musste der starke Aufbaulenker und defensiv gegen Carrasco-Martin hoch präsente Philipp Bode nach dem fünften Foul ebenso wie Voit und Fischer vorzeitig vom Feld wie der angeschlagene Rebound-Artist Zeis. Dazu „krönten“ die Referees einen aus ihrer Sicht schwachen Tag (11:40 Freiwürfe pro Coburg beförderten die Foulproblematik des TSV) mit einseitigen Pfiffen gegen die Heimmannschaft. Oberhaching wackelte bei zusammengeschrumpfter Sechs-Punkte-Führung (80:74) – doch das im Schluss-Akkord ausgedünnte Team samt entkräftetem Knox behielt vor allem durch einen abgezockt agierenden Noeres und engagierter Defensewerkler wie Dippold und Pethran gegen Ende die Nerven. „Einen hoch verdienten Sieg über die gesamte Spielzeit betrachtet“ attestierte Mario Matic seinem Team, das am Ende im Mittelkreis zurecht feiern konnte.

TSV-Score: Knox 27 Punkte / 5 Rebounds / 2 Assists Noeres 14/5/5 Voit 9/2/- Fischer 8/5/1 Zeis 7/13/3 Bode 7/5/4 Dippold 7/3/1 Buchmann 6/4/- Pethran -/2/-