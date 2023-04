Tropics machen mit Heimsieg alles klar

Von: Harald Hettich

Oberhaching. Jubel im Deisendome. Am vorletzten Spieltag des Grunddurchgangs knallten die Tropics Oberhaching nach diversen erfolglosen Anläufen an den Spieltagen zuvor den Deckel auf den Playoff-Topf. Durch einen über weite Strecken überzeugenden 73:63 (40:22) Erfolg gegen Team Ehingen Urspring lösten die Zweitligabasketballer aus dem Landkreis zum Jubel des zahlreichen Anhangs das Ticket für die K.

O.-Runde in der ProB Süd. Die gefühlte Vorentscheidung hatten die Gelbhemden bereits in einer starken ersten Halbzeit fixiert. Auch schwächere Abschnitte besonders in der Schlusssequenz gegen nie aufsteckende Gäste brachten den verdienten Sieg und die Playoff-Qualifikation nicht mehr in Gefahr. Aus einem homogenen Gastgeberteam mit lange sehr gut disponierter Defense stach Oberhachings US-Topscorer Omari Knox mit 24 Punkten noch klar hervor. hh