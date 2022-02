Tropics müssen um die Playoffs kämpfen

Von: Harald Hettich

Teilen

Jessica Miller coacht den BBC Coburg und ist damit die einzige Trainerin in der 2. Liga ProB der Männer. © Brouczek

98:104-Niederlage gegen Erfurt setzt TSV Oberhaching unter Druck

Oberhaching – Die Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching haben durch eine 98:104 (50:53)-Niederlage nach einem Offensivspektakel vor rund 100 zugelassenen Zuschauern zuhause gegen den BBC Coburg einen durchaus heftigen Rückschlag im Rennen um die Playoff-Plätze erlitten. Die Niederlage gegen die starken Gäste Städter hatte ein Bündel an Gründen. Der taktischen Ausrichtung der Oberfranken mit ihrem gewohnt schnellen Coast-to-Coast-Basketball hatten die Tropics defensiv zu wenig zu entgegnen. Auch das Defensiv-Rebounding der Oberhachinger wies Schwächen auf. Zudem schwächten die coronabedingten Ausfälle von Bernhard Benke und Lauris Eklou die Substanz des Tabellenachten ebenso wie ein stark reduziertes Trainingsprogramm. „Unser spielfreies Wochenende kommt jetzt gerade recht, um Defizite konzentriert aufzuarbeiten“, betonte ein enttäuschter TSV-Coach Mario Matic. Mindestens ein Sieg aus den dann anstehenden, finalen drei Partien des Grunddurchgangs wird nötig sein, um nicht doch noch in die Abstiegsrunde zu geraten.

Die Gäste aus Coburg hatten personell wie spielerisch an diesem hochfrequenten Wurfabend die besseren Argumente. Dominanter Faktor im Spiel des BBC war ihr spanischer Import Jose Carrasco Martin. Der Spielmacher verlieh dem Coburger Spiel viele kreative Facetten und reichlich Inspiration. Neun Kreativ-Assists künden vom Spielvermögen des Spaniers, der zudem 19 Punkte erzielte. Als Scorer nach klugen Martin-Zuspielen glänzte auf Gästeseite Forward Jannis Sonnefeld. 14 seiner insgesamt 25 Punkte erzielte er im ersten Viertel. Dass die Tropics diesen ersten Abschnitt (25:27) relativ ausgeglichen gestalten konnten, lag an der hohen Distanzwurfquote der Gelbhemden mit fünf Dreiern im ersten Viertel. Vor allem Moritz Noeres und Omari Knox hielten ihr Team zunächst im Spiel. Die starke kämpferische Einstellung schloss manche spielerische Lücke beim Heimteam.

Deutlicher zeigte sich die qualitative Diskrepanz beider Teams nach dem Seitenwechsel. Während die Starting Five der Coburger stärkere Akzente setzte, stockte der Motor des TSV. Ein 9:1-Lauf der Gäste in den ersten drei Minuten des dritten Abschnitts zum 51:62 ließ die Tropics erstmals deutlich zurückfallen. Der entschlossen agierende Kapitän Janosch Kögler konnte trotz sechs eigener Punkte in kurzer Sequenz nicht verhindern, dass die Franken beim 62:78 (27.) endgültig zu enteilen drohten. Ende des dritten Abschnitts sprach angesichts eines 69:82-Rückstands wenig für eine Aufholjagd.

Tolle Aufholjagd der Tropics

Wir schon beim Sieg zuletzt in Erfurt übernahm in schwieriger Lage der erst 17-jährige Mateo Jukic Verantwortung. Mit starkem Rebounding, anschließend unwiderstehlichem Drang zum Korb und formvollendetem Korbleger setzte der Hochveranlagte ein Ausrufezeichen. Mehr noch: Nach seinem Steal konnte Omari Knox den Ball beim 73:82 kurz nach Beginn des 4. Viertels eintüten und den Rückstand einstellig gestalten (73:82).

Doch die Coburger um den in Halbzeit zwei starken Joker Sven Lorber hatten meist die bessere Spielantwort. Spätestens beim 78:95 vier Minuten vor der Schlusssirene schien das Spiel gelaufen. Doch eine plötzlich entschlossen zupackende TSV-Defense um Fynn Fischer und ein wahrer Distanzwurftrefferregen von Zeis, Knox und Kögler ließ nach einem 17:3-Lauf des TSV in gefühlter Lichtgeschwindigkeit zwei Minuten vor dem Ende beim 95:98 kurze Hochspannung aufkommen. Es war dann der überragende Martin mit einem Dreier im Gegenzug und Sekunden vor Schluss, der dem Heimteam den Zahn zog. Am Ende hatte Coburg die Partie völlig verdient gewonnen - die Tropics aber einmal mehr jene starke Moral bewiesen, die Hoffnung für die Restsaison verbreiten sollte. „Die Moral ist intakt und wir haben alles noch in eigener Hand“, bleibt Matic nach den finalen Eindrücken Optimist.

TSV Oberhaching: Knox (23 P / 4 Reb / - Ass), Noeres (21/2/1), Zeis (18/5/4), Kögler (15/4/9), Fischer (9/3/1),Pethran (8/-/-), Jukic (4/2/-/ 2 Steals), Bode, Holleman (ohne Score).