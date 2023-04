Tropics starten in die Playoffs

Von: Harald Hettich

Hoch konzentriert vor dem Start in die Play-Off-Runde: Mario Matic, Trainer der Basketballer des TSV Oberhaching. Sponsor der Tropics bleibt an Bord. © Robert Brouczek

Basketball – 2. Liga ProB: Sixers Sandersdorf gelten gegen TSV Oberhaching als klarer Favorit.

Oberhaching – „Wir freuen uns riesig auf die Playoffs und fahren da hin, um zu gewinnen!“ In einem Satz fasst Trainer Mario Matic von Basketball-Zweitligist TSV Oberhaching kurz vor Beginn der K.O-Duelle in der 2. Liga ProB Gemütslage und Ausrichtung seines Teams zusammen. Für den Siebten der Südstaffel geht es am Samstag in den deutschen Osten. Mit den BSW Sixers Sandersdorf wartet eine delikate Aufgabe. Die Riesen aus der Region nördlich Leipzigs überzeugten als Zweiter der Nordstaffel und gehen als klarer Favorit in die Serie „best of three“. Zwei Siege sind nötig, um das Viertelfinale der Playoffs zu erreichen. Nach dem Auftakt am Samstag (18 Uhr, kostenloser Livestream unter www.2basketballbundesliga.de) in Sandersdorf steigt am Freitag komender Woche das Re-Match in Deisenhofen (19.30 Uhr, DeisenDome, Grundschule). Ein eventuelles drittes Match fände am Sonntag (23. April.) wiederum in Sandersdorf statt.

Im Team der „Sixers“, die 2010 erstmals in die ProB aufgestiegen waren und nach dem Abstieg 2015 drei Jahre später in den Profi-Basketball zurückkehrten, tummeln sich schillernde Akteure. Unumstrittener Anführer im Team der Sachsen-Anhaltiner ist US-Small-Forward Donte Nicholas. Der 36-jährige 198-Zentimeter-Mann kann mit 17,4 Punkten, fast zehn Rebounds und gut fünf Assists im Saisonschnitt ebenso überzeugen wie mit seiner sportlichen Vita in Englands 1. Liga, weiteren Auslandsstationen in Australien und Luxemburg sowie in der ProA bei Iserlohn und Rostock. „Wahnsinnig schwer zu stoppen und enorm kreativ“, spart TSV-Taktikfuchs Matic nach Videostudium nicht mit Fernlob am Power-Shooter aus Washington D.C.

Beeindruckt ist der Deutsch-Kroate auch vom zweiten Go-to-Guy in Sixers-Diensten. Der lettische Nationalspieler Kristaps Kilps kam vom mehrfachen estnischen Meister Ventspils in die Chemie-Region und überzeugte heuer vor allem wegen seiner rund 18 Punkte pro Partie. Genau wie der serbische Pointguard Aleksa Kovacevic (18 Punkte / 6 Assists) darf Kilps dank einer Doppellizenz des mit Sandersdorf verbandelten Erstligisten MBC Mitteldeutschland künftig auch vermehrt auf BBL-Einsätze hoffen.

Wichtiger Faktor ist auch die enge, knapp 1000 Zuschauer fassende und gewöhnlich pickepackevolle Halle der Sixers. Überregional bekannt wurde der Club aber abseits des Courts. Weil der junge Zusammenschluss aus Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen („BSW“) neben der Ableitung vom eigenen Gründungsjahr 2006 („Sixers“) auch noch die Sterne auf dem eigenen Banner vom US-NBA-Traditionsclub Philadelphia 76ers übernehmen wollte, drohten die Amis über den großen Teich prompt mit Rechtsfolgen, um ihre Markenrechte zu schützen.

Nach den Sternen greift man in Sandersdorf seitdem rein sportlich. Verhindern wollen das heimische Tropics, die in Bestbesetzung anreisen und nach den letztjährigen Playoffs mit knappem Erstrunden-Aus gegen Düsseldorf dieses Mal zumindest eine Runde weiterkommen wollen.

An einen Erfolg glaubt offenbar auch Oberhachings wichtiger Sponsor Eurofactor unter dem Dach seiner französischen Muttergesellschaft Credit Agricole Leasing & Factoring S.A..Trotz des Umzugs von Oberhaching nach Aschheim bleibt der seit dem ProB-Aufstieg wesentliche Geldgeber auch weiter an Bord der Tropics. „Ein tolles Team, das es ohne große finanzielle Mittel, aber mit viel Teamgeist und Erfolgswillen erneut in die Playoffs geschafft hat“, outet sich Geschäftsführer Jens Hoter nicht nur als Fan der TSV-Korbjagd. „Wir sponsoren die Tropics auch in der nächsten Saison weiter“, sagt er und gibt den Tropics damit Planungssicherheit.

