„Wir müssen uns breiter aufstellen"

Trainer Mario Matic hat mit den Zweitliga-Basketballern des TSV Oberhaching eine hervorragende Saison hinter sich.

Tropics-Trainer Mario Matic über die nahe Zukunft beim TSV Oberhaching

Oberhaching – Die Saison 2021/2022 markierte den bisherigen Höhepunkt einer insgesamt mehrjährig beeindruckenden Phase der Basketballer des TSV Oberhaching. Mit Rang sechs nach dem Grunddurchgang und dem Erreichen der Meister-Playoffs im Unterbau „ProB“ der Zweiten Basketball-Bundesliga fixierten die Gelbhemden ein echtes spitzensportliches Highlight innerhalb eines zuvorderst breitensportlich ausgerichteten Traditionsvereins. Mit Mario Matic, als Headcoach und sportlichem Leiter neben Vorstand Bernd Schubert prägende Figur der Landkreiskorbjäger, haben wir die tolle Saison Revue passieren lassen und seinen Ausblick auf kommende Aufgaben und Herausforderungen erfragt. „Der sportliche Weg des TSV Oberhaching ist längst noch nicht zu Ende. Wir wollen uns langfristig im Profi-Basketball etablieren und die Rahmenbedingungen weiter verbessern“, lautet die Kernbotschaft eines im besten Wortsinne Basketball-Verrückten.

Herr Matic, wie lautet Ihr Fazit nach dieser bärenstarken Saison?

Insgesamt bin ich einfach nur stolz auf meine Mannschaft und das Umfeld im Verein. Was alle Beteiligten heuer mit vergleichsweise kleinen Mitteln geleistet haben, ist schon Wahnsinn. Während anderswo auch in der ProB unter Vollprofi-Bedingungen gearbeitet wird, sind wir im kleinen Team hier alle Feierabend-Basketballarbeiter. Mit viel Herzblut und Einsatz allerdings. Wenn man dann sieht, dass wir nach dem tollen sechsten Platz in der Südstaffel bei den Playoffs gegen den starken Nord-Dritten Düsseldorf nur hauchdünn und nach engem Entscheidungsspiel drei ausscheidet, ist das schon eine tolle Sache. Dieses Niveau zu halten, wird Aufgabe für die kommenden Jahre, aber sehr schwer zu erreichen sein. Da macht sich bei den Tropics niemand etwas vor.

Sie geben die Richtung mit Blick auf die Zukunft und speziell auf die neue Saison bereits vor. An welchen Stellschrauben gilt es zu drehen, um den Erfolg auf Strecke zu konservieren?

Da gibt es mehrere Faktoren. Beginnen wir beim Team. Unseren kleinen, aber feinen Kader wollen wir im Gros unbedingt auch für die kommende Saison zusammenhalten. Jeder Spieler hat sich individuell im letzten Durchgang noch einmal verbessert. Die Jungs sind hungrig. Der Teamspirit ist glänzend. Die Basketball-Familie funktioniert. Personell wird es auf dem Feld nur punktuell Nachbesserungen geben. Diese Mannschaft verdient Vertrauen. Allerdings gibt es im Umfeld einiges zu verbessern.

Was da wäre?

Wir müssen uns in der Spitze und in der Abteilung insgesamt breiter aufstellen. Bisher ruht die Hauptlast auf meinen Schultern und denen unseres rührigen Vorsitzenden Bernd Schubert. Da muss mehr Manpower rein. Aber vor allem muss die Jugendarbeit weiter intensiviert und besser aufgestellt sein. Ein hauptamtlicher Headcoach und Koordinator reicht da längst nicht. Unser Playoff-Gegner Düsseldorf hat allein vier fest verpflichtete Coaches im Nachwuchsbereich. Da haben wir viel Nachholbedarf. Denn mit den bisherigen Strukturen in Oberhaching verbieten sich die großen Würfe beim Thema Spielerverpflichtungen. Da ist der Nachwuchs wesentlich. Zudem müssen wir attraktiv sein für die jungen Talente aus der Region. Das kannst Du nur mit guten Trainern. Und die kosten Geld.

Das leidige Thema Finanzen. Im Profisport unabdingbar. Wie sieht da die Prognose mit Blick auf Sponsoren und anderes aus?

Da bin ich gleich wieder bei Gegner Düsseldorf. Wer ist denn der Hauptsponsor dort? Die Stadt ist dort der Hauptgeldgeber. Bei uns undenkbar. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die alles Mögliche tut. Aber Sponsoren müssen wir uns kreativ an vielen Ecken suchen. Wenigstens ist es ein positives Zeichen, dass die wichtigen Geldgeber trotz der bekannt schwierigen Zeiten an Bord bleiben wollen. Wir müssen hier langfristig gut arbeiten, um echt angenommen zu werden. Natürlich setzen wir auch noch auf den Faktor Halle.

Inwiefern?

Wenn irgendwann das geplante Schulzentrum in Oberhaching mit verbesserten Hallen- und erhöhten Zuschauerkapazitäten fertig sein wird, dann müssen wir weiter präsent sein im Bundesliga-Basketball. Wir haben die Anstrengungen der letzten Jahre nicht unternommen, um nur als Kurzzeitmodell durchzugehen. Wir wollen hier einen beständigen Basketball-Schwerpunkt entwickeln. Dazu gehört Planungssicherheit und ein professionelles Herangehen. Der Erfolg in dieser Saison soll erst der Anfang sein.

Da kommt viel Arbeit zu auf die Hauptakteure.

In puncto Basketball habe ich jetzt schon mal kurz die Beine hochgelegt. Aber in meiner Position ist die Zeit dafür eher rar. Wir müssen jetzt ja schon wieder die Lizensierung für die nächste Saison vorbereiten, mit Sponsoren und potenziellen Geldgebern sprechen und den Kader abklopfen. Zumindest ein Guard und Außenspieler täte uns für die Tiefe des Kaders schon noch gut. Da gilt es auch in der Region aufmerksam zu sein. Um möglichen Gerüchten vorzubeugen: Der überragende Regionalligaspieler Niklas Kropp vom Nachbarn Unterhaching wird nicht kommen. Wir haben zweimal Angebote abgegeben. Hatten gute Gespräche. Aber Kropp will mit seinen Freunden in Unterhaching weiterspielen und dort etwas aufbauen. Da haben wir Verständnis. Dieser Aktendeckel ist zu. Vielmehr müssen wir ja sehen, dass uns die Mannschaft nicht weggeholt wird. Mit Leitershofen kommt ein starker Aufsteiger in die ProB. Mit starken Strukturen und viel Lust auf ProB-Basketball. Das ist ein Derby auf und neben dem Platz.

Verfolgen Sie auch den noch größeren Basketball, um Aufschlüsse auch fürs eigene Teamplay zu erhalten? Will heißen: Bundesliga, Euroleague, NBA?

Klar, gerade den starken Weg des FC Bayern in der Euroleague und auch in der BBL verfolge ich aufmerksam. Das ist insgesamt auch gute Werbung für den Basketball-Standort München und München-Land. Da tut sich viel. Das ist beste Werbung für unseren Sport. Die amerikanische Profiliga verfolge ich kaum. Das ist mir zu viel Show auf Kosten des Sports. Das ist in Oberhaching ganz anders (lacht).

