Tropics trumpfen gegen FC Bayern auf

Vor allem in der Anfangsphase sorgte Antoine Buchmanngegen den FC Bayern für viele Punkte für den TSV Oberhaching. © Robert Brouczek

Oberhachinger nach 93:85 für Meisterrunde in der 2. Basketball-Liga ProB qualifiziert.

Oberhaching – Prächtige Stimmung auf den Rängen und ein tolles Derby mit siegreichem Ausgang für den klassischen Underdog aus Oberhaching. „Hier ist in den vergangenen Jahren wirklich etwas Eindrucksvolles entstanden“, freute sich Tropics-Trainer Mario Matic beim Blick ins Rund des heimischen Deisen-Domes. Gerade hatte sein Team ein hoch spannendes n-Duell in der 2. Basketball-Bundesliga ProB gegen die Jungspunde des FC Bayern ll II mit 93:85 (36:33) für sich entschieden. Während die Gelben im Kollektiv aus Spielertraube und glückseligem Anhang feierten, blickte Matic bereits nach vorn. „Den direkten Abstieg haben wir heute endgültig abgewendet“, freute sich der Coach. Es ist auch echt bemerkenswert, wenn der Verein mit dem kleinsten Etat im gesamten deutschen Profi-Basketball mit Saisonsieg zehn erneut und nach dem Vorjahreserfolg wieder an der Schwelle der Meisterplayoffs steht. während das Team aus der Talentschmiede desFC Bayern als Vorletzter mit drei kargen Siegen um das sportliche Überleben in der Zweiten Bundesliga kämpfen muss.

Krasse Leistungsunterschiede waren in der Grundschule Deisenhofen nicht zu sehen. Die Tabellen-Kellerkinder aus München waren es, die in gut gefüllter Halle den besseren Start hinlegten. Während die Bayern eine frühe 10:4-Führung vorlegten, fanden die Gastgeber nur schleppend in die Partie. Vor allem der junge Antoine Buchmann brachte die Tropics mit erneut starker Leistung vor allem in den frühen Spielphasen ins Match. Immer wieder tankte sich der Center gekonnt durch Bayerns Deckung, machte Punkte und verschaffte seinen Mitspielern durch glänzendes Rebounding immer wieder zweite Chancen. Vor allem die Distanz-Künstler Omari Knox und Ex-Bayer Moritz Noeres sorgten nicht nur für eine 21:16-Führung des TSV nach Viertel eins. Im zweiten Abschnitt gelang es den Tropics auch – mittlerweile deutlich angeführt auch von Kapitän Janosch Kögler – den Vorsprung beim 30:20 zwischenzeitlich sogar zweistellig auszubauen.

Doch wer nun mit einem Einbruch der jungen Bayern gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Bei nur einem Punkt Vorsprung für die Tropics Mitte des dritten Abschnitts hatte sich längst ein begeisternder Schlagabtausch entwickelt. Guter Schachzug von Matic: Er ließ Philipp Bode in dieser Phase als Spielentwickler wirbeln – und der kleine Guard dankte mit glänzender Regie-Arbeit fürs Vertrauen. Vor allem die zunächst eher unauffälligen Fynn Fischer und Jörg Dippold klinkten sich immer besser in die Partie ein. Der neuerliche Zwischenspurt der Tropics mündete beim 58:49 erneut in eine deutliche Führung. Doch die Bayern kämpften und zeigten ihrerseits tollen Basketball. Angeführt vom Trio Skladanowski (23 Punkte),Luis Wulff (20) und Sillah (13/ 5 Rebounds) brachte die Roten erneut beim 73:72 auf einen Zähler heran. Doch die Gastgeber ließen sich den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen.

„Es war ein tolles Derby und ein Spiel auf Augenhöhe beider Mannschaften, in dem wir die finalen Momente hatten“, freute sich Mario Matic. Sein Blick ging ins Rund der Halle. Es ist wirklich etwas Tolles zusammengewachsen in Oberhaching.

TSV-Score: Knox 24 Punkte / 3 Rebounds / 4 Assists, Kögler 17/3/2, Buchmann 16/9/1, Noeres 10/2/- + 4 Steals, Fischer 8/3/-, Dippold 8/2/-, Bode 4/3/4, Zeis 4/1/-, Benke 2/7/-, Voit -/1/-, Eklou und Holleman jeweils ohne Score.

Kapitän Kögler übernimmt das Kommando