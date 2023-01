Tropics vor schwerer Aufgabe in Hanau

Von: Harald Hettich

Nach der überstandenen Verletzung von Peter Zeis haben die Oberhachinger Tropics wieder mehr Alternativen. © Mayr

Die White Wings sind nach 14 Spieltagen noch immer ungeschlagen.

Oberhaching – Gut, dass Sie beim Basketball-Zweitligisten TSV Oberhaching nach Devise von Chefcoach Mario Matic „immer nur nach vorne blicken“. Sonst würde sich die samstägliche Auswärtsfahrt zum ungeschlagenen Tabellenführer White Wings Hanau (19 Uhr/kostenloser livestream über www.2basketballbundesliga.de) womöglich eher als sportlicher Gang nach Canossa anfühlen. Neben der unglücklichen 80:86-Vorwochenniederlage gegen Ulm haben die Tropics nach eigenem Bekunden auch die desaströse 66:95-Hinspielniederlage gegen die Hanauer längst für erledigt erklärt. Man fährt mit dem Elan des noch jungen Liga-Jahres gen Hessen. „Wir rechnen uns dort schon etwas aus, weil sich auch die Vorzeichen etwas verändert haben“, betont Trainer Mario Matic und blickt in diesem Zusammenhang vor allem hoffnungsfroh auf sein inzwischen erweitertes Personalangebot. Mit den Rückkehrern Peter Zeis nach Langzeitverletzung und Bernhard Benke nach Finnland-Studienaufenthalt haben sich die Alternativen deutlich verbessert.

Stolze 14:0 Siege haben die „weißen Schwingen“ mit ebenso weißer Weste in dieser Saison bereits eingefahren. „Doch zuletzt hatten sie auch einige Mühe“, blickt TSV-Taktik-Abteilungsleiter Matic vor allem auf den eher hauchdünnen 86:83-Erfolg Hanaus gegen Kellerkind Ludwigsburg. Dennoch: Das Personal der Hessen ist für Höheres bestimmt. Angefangen beim Coach. Der Spanier Marti Zamora-Maas gilt in Liga übergreifender Experteneinschätzung in puncto taktischer Ausrichtung und Motivationsfähigkeit ganz weit vorne. Seit einem Jahr schwingt der Iberer in Hessen verantwortlich das Zepter und hat das Hanauer Team in dieser Zeit sukzessive weiter entwickelt. Mit zugegeben erstklassigen „Vollstreckern“ auf dem Parkett. Aus einem bärenstarken Kollektiv mit ligaweit einzigartig gleichwertiger wie tiefer 11-Spieler-Rotation ragen einige der besten ProB-Akteure insgesamt heraus. Topscorer Bruno Albrecht (21,2 Punkte pro Partie) sowie US-Import Bubba Furlong (14 Punkte und fast 9 Rebounds) muss niemand erklären, wo der Korb hängt. „Wir werden unseren besten Basketball zeigen müssen, um dort eine Chance zu haben“, so der Deutsch-Kroate. Mit Optimismus und Finesse ist die Stoßrichtung nach vorne klar. Wie gut, dass sie rund um den Deisen Dome nicht nach hinten schauen. Und Hanau ist auch nicht Canossa. HARALD HETTICH