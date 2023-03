Haching-Youngster sammeln im Derby Erfahrung

Teilen

Erst 14 Jahre alt und schon Bundesligaspieler: Mika Kenji Takano vom TSV Haching München. © Robert Brouczek

Löwen bei 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Herrsching erneut ohne Chance

Unterhaching – Auch im vierten Bundesliga-Aufeinandertreffen in dieser Saison haben die Volleyballer vom TSV Haching München gegen die WWK Volleys Herrsching den Kürzeren gezogen. Die Vorstädter verloren im S-Bahn-Derby gegen die Ammerseer mit 0:3 (23:25, 19:25, 19:25). Trotz der vierten Zwischenrunden-Niederlage im fünften Spiel zeigte sich Bogdan Tanase nicht gänzlich unzufrieden. Zumal der Hachinger Rrainer kurzfristig auf den erkrankten Zuspieler Eric Paduretu und den am Rücken verletzten Libero Mohamed Chefai verzichten musste. Für Chefai spielte der erst 14-jährige Mika Kenji Takano. Der jüngste Spieler der Liga machte seine Sache ordentlich, dennoch nahm ihn Tanase Anfang des zweiten Satzes raus. Den Abwehrchef gab fortan Florian Krenkel, der bis dahin im Außenangriff spielte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten lieferte der 22-Jährige eine solide Partie. Im Zuspiel konnte der 20-jährige Marcell Mikuláss Koch einige Duftmarken setzen.

Vor 500 Zuschauern in der Bayernwerk Sportarena begegneten sich die beiden Derbyrivalen zunächst auf Augenhöhe. Bis in die Crunchtime konnte sich kein Team entscheiden absetzen. Herrschings Diagonalangreifer Jonas Kaminski sicherte den Satzgewinn für Herrsching. Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber dann völlig von der Rolle. Sowohl die Angriffsquote (von 48 auf 21 Prozent) als auch die Annahmequote (von 67 auf 39 Prozent) fiel mehr als deutlich in den Keller. Die Gäste spielten ihren Stiefel runter und ließen den Hachingern keine Chance. Während Tanase keine echten Alternativen auf der Bank hatte, konnte sich sein Herrschinger Kollege Thomas „Bob“ Ranner den Luxus erlauben, seinen beiden Mittelblocker Dorde Ilic und Maciej Borris eine Verschnaufpause zu geben. Zumindest in der Schlussphase des zweiten Satzes konnten die Hachinger dann noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, auch weil die Herrschinger insgesamt sechs Satzbälle verballerten. Doch bevor es nochmal ernsthaft eng wurde, machte Jonas Kaminski mit einem fulminanten Schmetterball den Deckel drauf.

Im dritten Umlauf zog Tanase seinen letzten Joker. Für Diagonalangreifer Philipp Schumann, dem Tanase ein gutes Spiel in Block und Aufschlag attestierte, kam Juro Petrusic. Der 19-Jährige spielte unbekümmert auf und brachte sechs seiner zehn Angriffe im Herrschinger Feld unter. „Er hat ein sehr großes Potenzial“, sagte Tanase über Petrusic. Auch die anderen Hachinger Angreifer hatten wieder mehr Zielwasser getrunken und konnten ihre Angriffsquote wieder deutlich steigern (auf 45 Prozent). Allerdings gaben sich die Gäste keine Blöße mehr und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Nach 80 Minuten verwandelte der Herrschinger Gold-MVP James Shaw an dessen 29. Geburtstag den zweiten Matchball.

Zwei Spiele haben die Hachinger noch in der Zwischenrunde zu absolvieren. Am kommenden Samstag geht die letzte Reise zu den Helios Grizzlys Giesen, ehe eine Woche später die Netzhoppers Königs Wusterhausen am Utzweg aufschlagen. Spätestens da wollen die Hachinger ihr Punktekonto noch etwas aufhübschen. Um dann im Play off-Viertelfinale den Berlin Recycling Volleys einen heißen Fight zu liefern.