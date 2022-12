TSV Haching München: Berliner Umland lädt zur Kür ein

Von: Umberto Savignano

Diagonalspieler Philipp Schumann zeigt sich vor dem Gastspiel des TSV in Königs Wusterhausen kämpferisch. © bro

1. Volleyball-Bundesliga: Hachinger Löwen zu Gast in Königs Wusterhausen.

Unterhaching – Die erste Hälfte der Bundesliga-Hauptrunde neigt sich dem Ende zu und die Volleyballer des TSV Haching München können immerhin von sich behaupten, ihre Pflichtaufgabe mit dem 3:0-Sieg bei Schlusslicht VCO Berlin erfüllt zu haben. Doch die Löwen wollten ja in dieser Saison eigentlich mehr. Für diese Kür scheint der letzte Vorrundengegner der geeignetste zu sein: Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Hachinger bei den Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee, wie das Team aus Königs Wusterhausen vor den Toren Berlins offiziell heißt. Auch die Hausherren haben bisher nur einmal, ebenfalls gegen die Juniorentruppe aus der Hauptstadt, gewonnen. Philipp Schumann stellt die Bedeutung des Duells Drittletzter gegen Vorletzter klar heraus: „Das Spiel gegen die Netzhoppers ist echt wichtig, da sie nur einen Punkt vor uns liegen und wir sie mit einem Sieg überholen könnten. Das sollte dementsprechend unser Ziel sein“, sagt der TSV-Kapitän.

Obwohl auch die Brandenburger erst einen Sieg auf dem Konto haben, gelten sie als eindeutiger Favorit. Immerhin holten sie bei einer 2:3-Heimniederlage gegen den aktuellen Vierten Giesen noch einen vierten Punkt fürs Klassement, durften außerdem Satzgewinne in engen Partien gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und in Herrsching feiern. Haching dagegen konnte noch keinen zusätzlichen Teilerfolg bejubeln. Beim Bounce House Cup, dem Vorbereitungsturnier unmittelbar vor dem Saisonstart, gewannen die Netzhoppers zudem sogar gegen die starken Teams aus Düren und Lüneburg. Die Mannschaft mit vier US-Amerikanern, einem Kanadier und einem Australier im Kader hat durchaus Potenzial. Routinier Dirk Westphal, 36, holte bei der WM 2014 Bronze für Deutschland, auch Zuspieler Mario Schmidgall, früher in Bühl und Frankfurt, ist kein Unbekannter. Dass sie ihre Möglichkeiten in der Liga bislang nicht ausreizen konnten, gegen Lüneburg vor wenigen Wochen gar eine böse Heimklatsche mit nur 49 erzielten Punkten kassierten, lag auch an personellen Problemen. „Es läuft bei ihnen bisher auch alles andere als optimal. Deswegen müssen wir gut spielen und können dann hoffentlich Punkte mitnehmen“, zeigt sich Schumann kämpferisch.

Der Diagonalspieler weiß allerdings, dass es auch in den eigenen Reihen noch hakt, was teilweise ebenfalls an der körperlichen Verfassung mancher Spieler liegt, auch nach dem turnusgemäß spielfreien vergangenen Wochenende noch. Paul Gehringer, Patrick Rupprecht und Jere Heiskanen sind erkrankt, der am Fuß verletzte Quentin Zeller konnte nur eingeschränkt trainieren. „Ich denke, die Pause hat uns auf jeden Fall gut getan. Wir haben aktuell aber leider immer noch angeschlagene und kranke Spieler“, sagt Schumann. Und so hinken die Hachinger in der Kür noch hinterher. „Wir sind leider oft nur phasenweise auf Augenhöhe mit dem Gegner, können das noch nicht über einen längeren Zeitraum abrufen. Da fehlt uns die Konstanz“, räumt Schumann ein, der aber bei entsprechender Herangehensweise trotzdem optimistisch ist: „Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und dann reicht es hoffentlich für einen Sieg.“