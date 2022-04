TSV Haching München: Bogdan Tanase und Eric Paduretu erreichen Finale in Österreich

Unterhaching – Jene Volleyballer des TSV Haching München, die nach der auf dem letzten Platz beendeten Bundesliga-Hauptrunde für die Restsaison ein Interims-Engagement eingingen, biegen mit ihren neuen Vereinen langsam auf die Zielgerade ein. Einige sind auch schon durch, wie etwa Philipp Schumann, der mit Herrsching im Meisterschafts-Viertelfinale gegen den VfB Friedrichshafen ausschied (wir berichteten).

Patrick Rupprecht und Leonard Graven, die mit dem ASV Dachau vor einer Woche den Zweitligaaufstieg feierten, waren jetzt beim letzten Saisonspiel der Dachauer ebenfalls nicht mehr im Einsatz: Beide bereiten sich derzeit mit der deutschen U20-Auswahl auf die am Freitag mit der Partie gegen Israel beginnende EM-Qualifikation in Portugal vor.

Der vom ehemaligen Hachinger Spieler und Trainer Patrick Steuerwald betreute ASV siegte übrigens auch ohne das Duo beim TSV Eibelstadt souverän mit 3:0. Juro Petrusic und Paul Gehringer waren mit dem TSV Mühldorf in der 2. Liga am Wochenende spielfrei, sie haben aber immerhin noch vier Partien zu bestreiten. Das Team vom Inn liegt als Neunter im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Den Einzug ins österreichische Meisterschaftsfinale durften TSV-Coach Bogdan Tanase und Zuspieler Eric Paduretu mit dem SK Zadruga Aich/Dob bejubeln: Die Kärntner besiegten Amstetten in der Best-of-5-Serie 3:0, 3:1 und noch einmal 3:0. Paduretu kam in der dritten Partie zu Kurzeinsätzen. Im Endspiel trifft Aich/Dob auf Union Raiffeisen Waldviertel. Für Tanase und Paduretu könnte die Spielzeit noch bis Mittwoch, 4. Mai, dauern, denn der Titel wird nach Best-of-7-Modus ausgespielt. Zum ersten Final-Duell treten die Kärntner am Mittwoch, 13. April, auswärts in Zwettl an. um