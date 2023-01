Ein Sieg, der nicht ganz reicht

Von: Umberto Savignano

Nehmt das! Hachings Quentin Zeller überwindet den Gäste-Block. © Robert Brouczek

Volleyball-Bundesliga: TSV Haching München schlägt Netzhoppers 3:2, bleibt aber Achter.

Unterhaching – Philipp Schumanns Worte passten nicht so richtig zu seiner guten Laune. „Es ist superärgerlich, dass wir 2:0 führen und dann nur zwei Punkte holen“, gab der Kapitän des TSV Haching München nach dem 3:2 (25:18, 25:20, 14:25, 17:25, 15:12)-Heimsieg gegen die Netzhoppers KW-Bestensee zu Protokoll. Der erstaunliche Gegensatz zwischen Aussage und Gesichtsausdruck erklärte sich mit der Mischung aus verpasster Chance und Happy End. Nach zwei ganz starken Sätzen schienen die Hachinger einem 3:1 oder gar 3:0 entgegenzueilen, mit dem sie den Gegner im direkten Duell zum Abschluss der Hauptrunde noch von Rang sieben verdrängt hätten. Nach einer 180-Grad-Wendung in den folgenden Durchgängen drohten sie hingegen auf die Verliererstraße einzubiegen, wussten das aber wiederum eindrucksvoll zu verhindern.

In erstaunlicher Souveränität übernahmen die Löwen von Beginn an das Kommando. Ein früher Blockpunkt von Mark Gumenjuk zum 2:1, eine Finte von Zuspieler Marcell Mikuláss Koch zum 6:3, dazu starke Angriffe von Philipp Schumann und Quentin Zeller sorgten nicht nur für Punkte, sondern auch für stetig wachsendes Selbstvertrauen bei den Hausherren, die zudem sehr konzentriert und druckvoll aufschlugen. Über 10:6, 16:11 und 20:13 wuchs der Vorsprung im ersten Durchgang bis zum 24:16 stetig an. Das bedeutete satte acht Satzbälle für den TSV, den dritten nutzte Schumann zum 25:18.

Auch im zweiten Abschnitt zogen die enorm fokussiert wirkenden Löwen ab dem 5:5 wieder unwiderstehlich davon. Mit 16:9 führten sie zur zweiten technischen Auszeit sogar noch um zwei Punkte höher als im Satz davor, kurz darauf hieß es 18:10. Es folgte ein erstes Nervenflattern, die Gäste kamen auf 19:17 heran. TSV-Coach Bogdan Tanase nahm in dieser Phase zwei Auszeiten und schaffte es, sein Team wieder in die Spur zu bringen. Mittelblocker Sebastian Rösler und Schumann punkteten je zweimal und schon zeigten auch die Netzhoppers mit zwei Aufschlagfehlern Nerven. Der zweite bedeutete das 25:20 für den TSV, der nun dem klaren Sieg und damit dem ersehnten siebten Platz ganz nahe war.

Im dritten Durchgang kam dann aber doch die Trotzreaktion der Brandenburger. Gepaart mit einer unkonzentrierten und auch nach einigen Wechseln immer fehlerhafteren Vorstellung der Hachinger, ergab das ein 14:25, das es nun wegzustecken galt. Diese Aufgabe übertrug Tanase zunächst wieder seiner Startformation, doch die Verunsicherung blieb, wozu auch der Schiedsrichter mit einigen Entscheidungen beitrug, die den Hausherren nicht gefielen. Am Ende hieß es 17:25.

„Leider haben wir nach der 2:0-Führung im dritten und vierten Satz zu viele blöde Fehler gemacht. Die Netzhoppers haben nicht besser gespielt. Es war unsere Angst vor dem Gewinnen. Es ging vorher zu gut. Die Mannschaft wollte die Punkte zu schnell fertig machen“, urteilte Tanase.

Der Satzausgleich bedeutete den Tie Break, in dem sich die Hachinger plötzlich erneut wie verwandelt präsentierten und dominierten, bis Schumann den zweiten Matchball zum letztlich doch umjubelten 15:12 nutzte. „Wichtig ist, dass wir noch gewonnen haben. Mit einer Niederlage rauszugehen, wäre wirklich schlecht gewesen“, freute sich der Kapitän, der auch zum MVP gewählt wurde, dann eben doch. Und das galt auch für seinen Trainer. Natürlich hätte sich auch Tanase Rang sieben gewünscht: „Aber es ist ein Sieg und ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

TSV Haching München: Zeller, Rösler, Schumann, Rupprecht, Gumenjuk, Mikuláss Koch, Chefai; Krenkel, Paduretu, Petrusic