TSV Haching München trotz 0:3-Schlappe stark verbessert

Von: Umberto Savignano

Die Hachinger Löwen (im Angriff Quentin Zeller) brachten den VfB Friedrichshafen immer wieder in Bedrängnis. © Robert Brouczek

Die Rehabilitation ist gelungen: Trotz der 0:3 (20:25, 17:25,16:25)-Heimniederlage gegen den VfB Friedrichshafen deuteten die Volleyballer des TSV Haching München an, dass die schwache Vorstellung bei den Grizzlys Giesen womöglich nur ein einmaliger Ausrutscher war. „Wir haben in allen Elementen besser gespielt als in Giesen“, sagte Diagonalspieler Philipp Schumann.

Unterhaching – Der Rekordmeister vom Bodensee gab sich zwar letztlich keine Blöße, doch die Hachinger zeigten sich gegenüber dem enttäuschenden 0:3 in Hildesheim, vier Tage zuvor, tatsächlich deutlich verbessert. Das 20:25 im ersten Satz war nicht nur ein passables Teilresultat, sondern auch deshalb bemerkenswert, weil Trainer Bogdan Tanase beim Stand von 16:21 zwei Teenagern das Bundesliga-Debüt ermöglichte: dem 16-jährigen Mittelblocker Daniel Günther und dem 14-jährigen Libero Mika Takano. Mit ihnen hielt der TSV den Abstand bis zum 20:25 immerhin konstant. „Ich freue mich über die beiden. Vereine mit weniger Geld, wie wir, müssen die jungen Spielern fördern. Das ist auch ein Ziel“, sagte Tanase.

Für Begeisterung bei den 400 Zuschauern sorgten die Hausherren, nun wieder ohne die allerjüngsten ihrer Youngster, dann zu Beginn des zweiten Satzes, als sie sogar knapp in Führung gingen (4:3, 5:4) und lange in Schlagdistanz blieben. Vom 14:16 setzten sich die Häfler dann allerdings klar auf 17:25 ab.

Nach der folgenden Zehn-Minuten-Pause änderte sich am Ablauf nicht allzu viel: Der VfB war Herr der Lage, Haching riss die Fans aber weiterhin mit einigen langen Ballwechseln sowie schönen Aktionen in Angriff, Abwehr und teilweise auch im Block zwischendrin immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin. Trotz ständigen Rückstands ließen sich die Hausherren nicht hängen. Ab dem 15:17 machten die Häfler allerdings erneut richtig ernst. Das 16:25 stand mit dem ersten Matchball fest. Insgesamt hatte der TSV aber neun Punkte mehr erzielt als in Giesen und vor allem mit einer ganz anderen Körpersprache überzeugt.

Warum sein Team nach langen Phasen auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister gegen Ende des zweiten und dritten Satzes so deutlich abreißen lassen musste, erklärte Tanase ganz simpel: „Die Erfahrung ist der Unterschied.“ Wobei er nicht auf die blutjungen Günther und Takano mit ihren Kurzeinsätzen abzielte, sondern beispielsweise auf seinen Regisseur Marcell Mikuláss Koch und Außenangreifer Patrick Rupprecht: „Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 19-Jährige im Zuspiel und in der Annahme.“ Und eine routinierte Truppe mit hoher internationaler Qualität nutze alle Schwankungen eben gnadenlos aus. „Mit Quentin Zeller und Philipp Schumann haben wir zwar auch erfahrene Spieler, aber in schwierigen Momenten machen wir noch zu viele leichte Fehler“, so Tanase, der jedoch zuversichtlich ist, den Abstand zu den Spitzenteams bald verringern zu können. „Es sind kleine Dinge, die wir reparieren müssen.“

Haching Mü.: Mikuláss Koch, Schumann, Zeller, Rupprecht, Rösler, Gehringer, Chefai (L); Günther, Paduretu, Gumenjuk, Petrusic, Heiskanen, Takano (L)