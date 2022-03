TSV Haching München: Neuzugang als positives Signal

Von: Umberto Savignano

Jere Heiskanen verstärkt ab der kommenden Saison die Volleyballer des TSV Haching München. © TSV

Der erste Neuzugang des TSV Haching München für die nächste Saison kommt aus Finnland: Jere Heiskanen soll den Volleyball-Bundesligisten auf der Außen- und Annahmeposition verstärken.

Unterhaching – Bei der Verpflichtung des 21 Jahre alten Außenangreifers zeigte sich, wie gut die Hachinger auch international noch vernetzt sind. Die Empfehlung für Heiskanen, der bislang für den finnischen Erstligisten Karelian Hurmos aufschlug, kam von Mikko Esko, der von 2001 bis 2003 als Zuspieler in Unterhaching die Fäden zog und seine erfolgreiche Zeit dort als Sprungbrett für eine internationale Karriere nutzte. Den heute, im Alter von 43 Jahren, noch in seiner Heimat bei Valepa Sastamala aktiven Esko nimmt sich Heiskanen auch zum Vorbild: „Ich bin stolz, dass ich in der Bundesliga, und besonders in Unterhaching, meine Auslandskarriere anfangen kann. Mikko Esko hat ja das gleiche Ding vor 20 Jahren gemacht, und es hat ziemlich gut funktioniert“, kommentiert der Neu-Löwe seinen Wechsel. Heiskanen ist übrigens der vierte Finne in Hachings Vereinsgeschichte nach Esko, Diagonalangreifer Mika Pyrhonen und Zuspieler Joni Makula.

TSV-Sportdirektor Mihai Paduretu verspricht sich einiges vom jungen Nordeuropäer: „Jere ist ein kompletter Spieler, er hat in seinem Verein die meisten Bälle im Angriff bekommen und freut sich nach 20 Jahren im gleichen Verein wie Mikko Esko spielen zu dürfen.“

Mit Heiskanen ist der fünfte Akteur im Löwen-Kader für die Saison 2022/23 fix. Mittelblocker Paul Gehringer, Diagonalspieler Juro Petrusic, Außenangreifer Patrick Rupprecht und Libero Mohamed Chefai hatten dem TSV bereits für eine weitere Saison zugesagt. Als einziger Abgang steht bislang Kapitän Jonas Sagstetter fest, wohin es den Außenangreifer zieht, ist noch nicht bekannt.

Bei Simeon Topuzliev, einem weiteren Spieler für die Außenposition, der im Dezember zum rumänischen Spitzenklub Zalau gewechselt war, besteht laut Paduretu noch Hoffnung auf einen Verbleib: „Er fühlt sich in Zalau wohl. Trotzdem wird er erst im April endgültig entscheiden, ob er in Rumänien bleibt oder nach Unterhaching zurückkehrt.“

Verhandlungen mit weiteren etablierten Akteuren werden folgen. Mit Libero Leonard Graven, der gerade mit dem ASV Dachau den Zweitligaaufstieg feiern durfte, sind etwa Gespräche für den Mai vereinbart. „Er soll sich jetzt auf die Jugendnationalmannschaft konzentrieren“, so Paduretu. Im April spielt Graven mit Deutschlands U20 um das EM-Ticket.

Die Personalplanungen und nicht zuletzt Heiskanens Verpflichtung sind ein deutlicher Hinweis, dass es in der Bundesliga für die Löwen weitergeht. Gegenüber der Volleyball-Bundesliga (VBL) muss sich der TSV erst Mitte Mai äußern, ob eine weitere Saison finanziell zu stemmen ist.