Paduretu und Tanase auf Erfolgskurs

Von: Umberto Savignano

Für Eric Paduretu läuft es mit Aich/Dob in Österreich. Die Runde der letzten vier ist erreicht. Leonard Graven mit Dachau vor wichtigem Duell © Edmund Zuber

Hachinger bereichern ihre Teams sowohl national auch als international

Unterhaching – Nichts war’s mit dem vorzeitigen Halbfinaleinzug für Herrschings Volleyballer: Nach dem 3:2-Überraschungserfolg beim Rekordmeister und amtierenden Pokalsieger VfB Friedrichshafen verlor das Team vom Ammersee das Rückspiel der Viertelfinal-Serie auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft mit 0:3 (16:25, 20:25, 25:27).

Philipp Schumann, der nach der Bundesliga-Hauptrunde vom TSV Haching München für die Restsaison zu den Herrschingern gewechselte Diagonalspieler, kam im zweiten Satz und in der Schlussphase des dritten Durchgangs zum Einsatz. Beim Stand von 22:24 eingewechselt, sorgte er dank seiner starken Aufschläge dafür, dass die ersten beiden Matchbälle abgewehrt wurden und es noch einmal spannend wurde. Mit der vierten Chance machten die Häfler dann aber den Sack zu. „Mich nervt, dass wir den dritten Satz nicht gewonnen haben. Allein schon das Publikum hätte es verdient gehabt“, sagte Gastgeber-Coach Max Hauser nach dem Spiel vor einer stolzen Rekordkulisse: Knapp 2500 Zuschauer, so viele wie noch nie bei einem Herrschinger Heimspiel, waren in den Audi Dome gekommen. Die Entscheidung um den Einzug ins Semifinale fällt am Samstag (20 Uhr) in Neu-Ulm, wo der VfB in dieser Saison seine Heimspiele austrägt.

Grund zum Jubeln hatten die übrigen Löwen-Spieler, die derzeit noch für andere Klubs im Einsatz sind: Mittelblocker Paul Gehringer und Diagonalspieler Juro Petrusic spielten für den Zweitligisten TSV Mühldorf bei dessen 3:2 (20:25, 25:18, 25:21, 22:25, 15:13)-Heimsieg gegen den Tabellenfünften TSV Mimmenhausen durch.

Petrusic als bester Spieler ausgezeichnet

Petrusic erhielt, wie schon in der Vorwoche, die MVP-Auszeichnung. Mühldorf ist in der Tabelle weiter Neunter.

Libero Leonard Graven feierte mit dem ASV Dachau in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga einen lockeren 3:0 (25:16, 25:18, 25:12)-Sieg bei Schlusslicht VC Zschopau. Patrick Rupprecht fehlte dem ASV diesmal. Am kommenden Samstag (17 Uhr) empfangen die führenden Dachauer den einen Punkt zurückliegenden VC Eltmann zum möglicherweise schon entscheidenden Duell.

Gut läuft es auch für Löwen-Coach Bogdan Tanase und Zuspieler Eric Paduretu, die mit SK Zadruga Aich/Dob durch ein 3:1 und ein 3:0 gegen Klagenfurt in Österreich die Runde der letzten vier erreicht haben. Paduretu stand dabei in der Schlussphase der zweiten Partie auf dem Feld. Am Samstag empfängt das Tanase-Team den VCA Amstetten zum ersten Spiel der Best-Of Five-Halbfinalserie. UMBERTO SAVIGNANO