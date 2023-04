TSV Haching München: Positives Fazit nach einer langen Saison

Von: Umberto Savignano

Teilen

Volleyballer des TSV Haching München sind im Großen und Ganzen zufrieden.

Unterhaching – Die Mannschaftsbesprechung hatte für Bogdan Tanase höchste Priorität. Nach dem 0:3 (18:25, 20:25, 13:25) gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys zum Abschluss der Bundesligasaison 2022/23 hatte der Volleyballtrainer des TSV Haching München nämlich noch ein dringendes Anliegen: „Ich habe mich bei den Spielern und meinem Staff bedankt, denn es war eine lange und schwierige Saison.“

Doch trotz aller Probleme, die ihm gerade in den vergangenen Wochen in Form von Verletzungen und Abgängen begegnet waren, zog der Rumäne ein positives Fazit dieser Spielzeit. „Ich bin insgesamt zufrieden. Mein erstes Ziel war es, VCO Berlin zu schlagen.“ Das gelang den Hachingern in allen drei Duellen mit dem Junioren-Team glatt mit 3:0. Tanase sah aber nicht nur die Minimalvorgabe erfüllt: „Mein zweites Ziel war, auch ein anderes Spiel zu gewinnen. Das haben wir gegen die Netzhoppers geschafft. Und ich bin auch sehr zufrieden, weil ich mit jungen Spielern arbeiten durfte.“

Einer dieser Youngster wusste, wie schon in den Partien zuvor, zum Saisonfinale gegen den Meisterschaftsfavoriten aus der Hauptstadt besonders zu gefallen: Juro Petrusic war mit 13 Punkten erfolgreichster Scorer des Spiels, bei einer starken Angriffseffizienz von 60 Prozent. „Juro ist ein großes Talent, mit viel Arbeit kann er ein großer Spieler werden, er hat die Qualität.“, lobte Tanase. Der 19 Jahre junge Diagonalangreifer gab das Kompliment zurück: „Ich muss Bogdan danken, ich habe viel von ihm gelernt.“

Auch Petrusic’ Bilanz fiel positiv aus, mit Abstrichen. „Die Saison war ganz in Ordnung. Ein paar Dinge hätten wir besser machen können, vor allem in den Spielen, die wir hätten gewinnen müssen. Gegen Schwaig zum Beispiel.“ Das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Anfang November war einerseits der Tiefpunkt für die Hachinger, andererseits machten sie die Pleite durch eine anschließende Steigerung schnell vergessen. Ohne die personellen Nöte wäre sicher noch die eine oder andere Überraschung möglich gewesen, das deuteten die Löwen auch im letzten Spiel an. „Der dritte Satz war ein bisschen ärgerlich, aber die ersten zwei Sätze waren gut“, zeigte sich Petrusic mit der Abschlussvorstellung vor der stimmungsvollen Kulisse von knapp 600 Fans zufrieden.

Ob die Hachinger die Fortschritte als Basis für eine bessere nächste Saison nutzen können, hängt vom verfügbaren Personal ab. Hier ist noch vieles offen, etwa, ob Kapitän Philipp Schumann bleibt. Als Abgang steht Mittelblocker Sebastian Rösler fest. Klar ist auch die Zukunft von Petrusic: „Ich bleibe auf jeden Fall noch ein Jahr.“

Das wäre eine gute Nachricht für Tanase, ebenso wie der von diesem verkündete Verbleib der Zuspieler Marcell Mikuláss Koch und Eric Paduretu. Nur ist die Frage, was der Trainer selbst macht. Am gestrigen Montag reiste der 41-Jährige in die Heimat nach Cluj, wo er über seine Zukunft nachdenken will. Vermutlich schon in den nächsten zwei, drei Wochen werde eine Entscheidung fallen. UMBERTO SAVIGNANO