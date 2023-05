TSV Haching München vor Umbruch

Von: Umberto Savignano

Teilen

Bogdan Tanase verlässt Haching. © dpa

Volleyball-Bundesliga: Trainer Bogdan Tanase und vier Stammspieler verlassen den Verein.

Unterhaching – Während die Dauerfinalisten Berlin Recycling Volleys und VfB Friedrichshafen mit dem 3:1-Heimsieg der Hauptstädter gerade die Best-of-5-Endspielserie um die Deutsche Volleyballmeisterschaft eröffnet haben, deutet sich beim TSV Haching München ein gewisser Umbruch an: Der Bundesliga-Achte wird künftig auf mindestens vier Stammkräfte und Trainer Bogdan Tanase verzichten müssen.

Bereits seit Wochen war klar, dass Mittelblocker Sebastian Rösler (21) nach zwei Jahren in Unterhaching den Schritt ins Ausland wagen will, TSV-Sportdirektor Mihai Paduretu wird ihn bei der Vereinssuche unterstützen. Ebenfalls keine große Überraschung ist der Abschied von Kapitän Philipp Schumann. Der aus Hessen stammende Diagonalspieler, der gestern seinen 30. Geburtstag feierte, sucht einen Club in der Nähe seiner Familie. Libero Mohamed Chefai (28) verlässt den TSV nach vier Jahren aus beruflichen Gründen, möglicherweise spielt er im Münchner Raum in der 3. Liga oder der Regionalliga weiter. Patrick Rupprecht (19) kehrt zu seinem Heimatverein ASV Dachau zurück, der künftig ja ebenfalls erstklassig antreten wird. Dort wird der Außenangreifer unter der Anleitung des ehemaligen Hachinger Spielers und Trainers Patrick Steuerwald an der Seite seines Bruders Marcus Rupprecht aufschlagen.

Besonders einschneidend ist der Verlust des Trainers: Bogdan Tanase geht nach zwei Jahren in Unterhaching aus familiären Gründen zurück in sein Heimatland Rumänien. Auch der Abschied des 41-Jährigen kommt nicht aus heiterem Himmel. „Bogdan hat gute, solide Arbeit geleistet, er ist ein sehr fleißiger, sehr leidenschaftlicher Trainer. Er hat einige Angebote, überlegt noch, ob er da bleibt oder in die Heimat zurückgeht“, hatte Sportdirektor Paduretu schon am Rande des Viertelfinales gegen Titelverteidiger Berlin Ende März gesagt. Bei der Suche nach einem Nachfolger will Paduretu in aller Ruhe vorgehen: „Da die Saison relativ spät beginnt, reicht es, wenn wir Ende Juli einen Trainer verpflichten. Wir sind offen für alle Kandidaten. Wichtig wird sein, dass die Chemie passt.“

Auch bei der Spielersuche sei keine Hektik angebracht, der Markt sei unruhig und auch im Juni oder Juli könne man noch Spieler finden, so Paduretu. Einige Volleyballer bleiben den Hachinger Löwen ja auch erhalten, wie etwa mit Paduretu-Sohn Eric (23) und Marcell Mikuláss Koch (20) beide Zuspieler oder Diagonalspieler Juro Petrusic (19). um