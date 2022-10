TSV Haching München: Weit entfernt von einem Satzgewinn

Von: Umberto Savignano

Teilen

Die Volleyballer des TSV Haching München blieben auch im vierten Bundesliga-Saisonspiel weit von einem Satzgewinn entfernt: Bei den Powervolleys Düren unterlagen die Löwen 0:3 (15:25, 19:25, 16:25).

Unterhaching – Trainer Bogdan Tanase hatte seine Startaufstellung gegenüber dem 0:3 gegen den VfB Friedrichshafen auf zwei Positionen neu sortiert: Eric Paduretu begann als Zuspieler für Marcell Mikuláss Koch, Jere Heiskanen als Außenangreifer für Quentin Zeller. Auch die geänderte Formation musste die Hoffnungen auf einen Teilerfolg aber schnell begraben. Gerade im ersten Abschnitt waren die Dürener, die auf ihren angeschlagenen Angriffsstar Sebastián Gevert verzichten mussten, deutlich überlegen. Der dritte Satzball, ein Aufschlagfehler von Patrick Rupprecht, brachte das 25:15.

Etwas besser lief es im zweiten Satz. Tanase hatte nun den erfahrenen Zeller für Heiskanen ins Spiel gebracht. Bis zum 10:8 blieben die Hachinger in Schlagdistanz. Das 25:19, das Dürens Eric Burggräf mit dem ersten Satzball per Ass besiegelte, war immerhin ein respektables Ergebnis, gegen ein Team, das zumindest Halbfinal-Ambitionen hat. Die Steigerung schien Selbstbewusstsein für den dritten Durchgang zu geben. Juro Petrusic, der mittlerweile für Routinier Philipp Schumann auf die Diagonalposition gerückt war, schaffte mit einem Block erstmals den Ausgleich für die Hachinger. Von diesem 7:7 bis zum 10:10 schienen sich die Löwen nun auf Augenhöhe mit den Westdeutschen zu duellieren, doch dann ließen sie wieder abreißen. Zeller wurde beim ersten Matchball geblockt, sodass auch dieser dritte Satz nach insgesamt 72 Minuten mit 25:16 wieder sehr klar an Düren ging.

Tanase war trotz der erneuten Drei-Satz-Niederlage nicht unzufrieden: „In einigen Elementen haben wir, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Besonders in Block und Abwehr“, sagte der TSV-Coach. „Probleme haben wir aber vor allem noch bei unserem Angriffsspiel.“

Statistisch gesehen zeigten sich die Hachinger zudem beim Service gegenüber dem Spiel davor gegen den VfB Friedrichshafen deutlich verbessert: Standen gegen die Häfler noch 20 Aufschlagfehler zu Buche, so waren es in Düren nur sieben. Dazu gelangen diesmal zwei Asse, gegen den VfB keines. Tanase betonte aber, dass hier die Zahlen alleine nicht ausschlaggebend seien: „Wir haben weniger Fehler als gegen Friedrichshafen beim Aufschlag gemacht, aber leichte Aufschläge sind gegen Teams wie Friedrichshafen oder Düren, die Champions League spielen, genauso wie ein Fehler.“ Man müsse gegen solche Gegner Druck mit dem Service machen und auch ein gewisses Risiko eingehen. Doch hier sah der Trainer in Düren ebenfalls leichte Fortschritte: „Wir hatten das Ziel, in bestimmte Zonen oder auf bestimmte Spieler aufzuschlagen. Das hat ganz gut geklappt.“

TSV Haching München: Paduretu, Schumann, Heiskanen, Rupprecht, Gehringer, Rösler, Chefai (L); Gumenjuk, Krenkel, Zeller, Petrusic, Mikuláss Koch