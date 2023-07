TSV Ismaning: „Attraktiven Handball spielen, nicht rumpeln“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Im Aufstiegsrennen mitmischen: Maximilian Högl (hier noch als Haunstettner Trainer) erwartet eine „brutal starke“ Landesliga; die Saisonbeginnt am 16. September. © Dieter Michalek

Nach zwei eher lockeren Auftaktwochen haben die Handballer des TSV Ismaning ihr erstes Trainingslager in der Vorbereitung auf die neue Landesligasaison absolviert – in Augsburg, weshalb Neu-Trainer Maximilian Högl nicht nur als Coach, sondern auch als Stadtführer gefragt war. Schließlich lebt und arbeitet der 30-Jährige derzeit noch in der Fuggerstadt; sein Umzug in Richtung München ist für Anfang August geplant.

Ismaning – In Augsburg mussten die Ismaninger nun im Fitnesscenter, wo Högl arbeitet, täglich schwitzen. Darüber hinaus standen aber auch eine Besichtigung der Stadt und eine Runde Soccergolf auf dem Programm. „Mir war wichtig, dass wir als Mannschaft viel Zeit miteinander verbringen“, sagt Maximilian Högl, der zuletzt den TSV Haunstetten trainiert hat und seit Anfang Juli offiziell in Ismaning ist. Dies habe ihm selbst als Coach sowie den vier Neuzugängen geholfen, das übrige Team besser kennenzulernen.

Auf der Torwartposition hat sich der TSV mit Felix Münzer verstärkt, der zuletzt beim Bezirksoberligisten TSV Milbertshofen gespielt hat. Vom TSV Friedberg – einem der fünf Clubs, die vergangenen Saison zusammen mit den Isar Devils aus der Bayernliga abgestiegen sind - kommt Kreisläufer Hannes Wanie. Dritter Neuzugang ist der Linkshänder Leo Riedmaier aus Ebersberg, der laut seinem neuen Trainer auf der linken Seite variabel einsetzbar ist. Und in Leon Korpar hat sich Ismaning noch ein vielversprechendes Talent aus der Nachwuchsabteilung des SV Anzing geangelt.

Zu diesen vier Neuzugängen gesellen sich noch mehrere Spieler aus der eigenen Jugend wie Finn Braun, Konrad Steinbrecher und Leander Schmid. Sie haben zum Ende der Vorsaison bereits Bayernligaluft schnuppern können und sollen sich nun laut Högl weiterentwickeln. All diesen Verstärkungen gegenüber stehen die Abgänge von Torwart Marcelo Miranda-Jahn, Victor Mansaré und Christoph Schwetz. Überdies wird Rückraummann Jan Zobel wegen seines Kreuzbandrisses noch länger ausfallen; und auch Yannick Teschner stehe aufgrund einer Ellbogenverletzung wohl erst zur Rückrunde bereit, sagt Högl. Dessen ungeachtet ist er mit dem aktuellen Kader zufrieden und sieht in puncto weiterer Transfers „keinen maximalen Handlungsbedarf“.

Nachdem seine Spieler zu Beginn der Vorbereitung fast ausschließlich an ihrer Kondition und Kraft gearbeitet hätten, stünden nun die ersten Einheiten mit dem Ball an, berichtet der Coach. Am 15. Juli warte dann schon das erste von zahlreichen Testspielen, in denen der Fokus nicht zuletzt auf der Abwehrarbeit liegen werde. „Mein Ziel ist es, dass wir nach der Vorbereitung zwei Deckungssysteme sicher drauf haben“, sagt Högl, dem als Assistent der bisherige Cheftrainer Kurt Neumaier zur Seite steht. Und offensiv wolle er „nicht rumpeln, sondern attraktiven Handball spielen“, kündigt der Coach an.

Erstmals ernst wird’s für seine Isar Devils am 16. September, wenn sie zum Saisonstart in der Landesliga Süd beim SC Unterpfaffenhofen/Germering antreten. Neben Ismaning sind in Anzing, Friedberg und Haunstetten noch drei weitere Absteiger in der Spielklasse gelandet, weshalb Maximilian Högl von einer „brutal starken Liga“ spricht. Dennoch sei es sein Ziel, betont er, in der kommenden Saison „oben mitzuspielen und im Aufstiegsrennen mitzumischen.