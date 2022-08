Ismaninger Trainer Manfred Königsmann geht mit Wehmut

Von: Guido Verstegen

Teilen

Abschiedsturnier: Brüder-Trainer Manfred Königsmann bekommt bei der DM die Gelegenheit, sich in direkten Duellen mit langjährigen Wegbegleitern zu messen. © Kenny Beele/DHB

Wenn am Wochenende in Cuxhaven die Deutschen Meisterschaften über die Bühne gehen, dann nimmt Trainer Manfred Königsmann Abschied – von seinem Frauen-Team Brüder Ismaning und vom Beachhandball.

Ismaning – Die Auslosung gibt ihm die Gelegenheit, sich gleich in direkten Duellen mit langjährigen Wegbegleitern zu messen, bescherte ihm allerdings ein schwieriges Start-Programm. „Egal – im Prinzip müssen wir jeden schlagen, um ins Finale zu kommen. Aber das werden sicher spannende Spiele“, sagt Manfred Königsmann.

Die Brüder Ismaning – Deutscher Meister bei den Frauen der Jahre 2014, 2016 und 2017 – treffen auf Titelverteidiger Minga Turtles und bekommen es erneut mit dem Lokalrivalen Beach Bazis Schleißheim zu tun, den sie gerade erst im Finale des Heimturniers am Isar Beach besiegt hatten. Weitere Gegner in Staffel B der DM-Vorrunde in Cuxhaven (5. bis 7. Juli) sind die BonnBons und die Sand Devils Youngsters Minden. Die ersten vier Teams der beiden Vorrundengruppen qualifizieren sich fürs Viertelfinale, die Endspiele bei Frauen und Männern steigen am Sonntagnachmittag.

Königsmann geht mit Wehmut, aber in dem Bewusstsein, Beachhandball in Deutschland bei seiner Wiedergeburt tatkräftig unterstützt zu haben. Alles begann damit, dass er beim TSV Ismaning gemeinsam mit dem heutigen Beach-Bundestrainer Alexander Novakovic die A-Juniorinnen in der Bundesliga betreute, die beiden dann spontan mit einer Wildcard bei der DM 2014 starteten und das Turnier in Wildeshausen prompt gewannen.

Mehr Managerin als Trainerin: Alexandra Müller folgt auf Königsmann. © Brüder Ismaning

„In unserer Vorreiterrolle konnten wir damals die Aufmerksamkeit auf den Beachhandball lenken, und dann ging es Jahr für Jahr voran: Wir haben Camps für Kinder angeboten, weitere Maßnahmen kamen dazu“, erzählt der 58-Jährige. Wie weit die Professionalisierung inzwischen fortgeschritten ist, zeigt der Titel-Hattrick (EM, WM, World Games) der von Novakovic betreuten DHB-Frauen.

Diese Entwicklung habe er vor zwölf Jahren, „als wir an unserem eigenen Turnier teilgenommen und das als gute Vorbereitung für die Hallensaison betrachtet haben“, so nicht erwartet, sagt Königsmann. 2015 überraschte die vom Duo Novakovic/Königsmann betreute und aus vielen Ismaninger Spielerinnen bestehende deutsche U19 mit dem Gewinn der EM-Bronzemedaille, 2017 und 2018 arbeitete Königsmann als DHB-Stützpunktrainer, insgesamt vier Mal war er mit den Brüdern beim Champions Cup dabei. Nach nunmehr zwölf Jahren genießt Königsmann Beachhandball zukünftig nur noch als Zuschauer. „Mein größtes Highlight ist die Mannschaft – ohne sie wären diese sportlichen Erfolge gar nicht möglich gewesen“, betont der IT-Fachmann. Aus netten Mädchen seien selbstbewusste Frauen geworden, die ihm sehr ans Herz gewachsen seien: „Die all die Jahre alles Mögliche investiert haben, um so tolle Erlebnisse miteinander zu haben!“

Auf Manfred Königsmann folgt dann Alexandra Müller, die seit vielen Jahren für die Brüder spielt und ihre Rolle weniger als Trainerin denn als Managerin bzw. Betreuerin versteht: „Wir haben Nationalspielerinnen und überhaupt viel Erfahrung in unserem Kader, was soll ich denen denn noch erklären?“ Wegen einer wichtigen privaten Verpflichtung fehlt die 27-Jährige in Cuxhaven, ist aber guter Dinge, dass das Team das Finale erreichen kann: „Und dann ist alles möglich!“ Auch eine Verabschiedung von Manfred Königsmann ganz oben auf dem Treppchen. (GUIDO VERSTEGEN)