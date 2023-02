TSV Ismaning: Düstere Aussichten vor Anzing-Spiel

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Bittere Nachricht: Jan Zobel (l.) verletzt sich kurz vor seinem Comeback im Training am Kreuzband. © Dieter Michalek/Archiv

Die letzten zwei Wochen, sagt Florian Elsinger von den Handballern des TSV Ismaning, seien eine „totale Katastrophe“ gewesen. „Es hätte nicht schlimmer laufen können.“ Und ausgerechnet jetzt geht‘s zum SV Anzing, dem aktuellen Tabellenführer der Abstiegsrunde in der Handball-Bayernliga.

Ismaning – Wer nun jedoch meint, der Kapitän der Ismaninger Bayernliga-Handballer meint damit die kürzlich verkündete Verpflichtung von Maximilian Högl als Trainer für die nächste Saison, der liegt damit grundfalsch. Tatsächlich ist Elsinger als Mitglied der Abteilungsleitung maßgeblich beteiligt gewesen am Wechsel seines Ex-Teamkollegen vom TSV Haunstetten.

Seine harschen Worte vor dem Auftritt beim SV Anzing am Samstag um 18 Uhr gelten vielmehr einer Verletzungsserie in Ismaning, die in den vergangenen vierzehn Tagen beängstigende Ausmaße angenommen hat. Nachdem Abwehrchef Marc Simon schon seit Längerem und wohl noch die komplette Saison durch eine Schulterverletzung außer Gefecht gesetzt ist, erwischte es beim jüngsten 24:26 in Lohr Marc Gottschall mit einem Bänderriss – und damit nicht genug. Im Nachgang der Partie stellte sich bei Tobias Urban ein Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur heraus. Und dann zog sich Jan Zobel – er stand kurz vor dem Comeback – im Training auch noch einen Kreuzbandriss zu. „Das war ein Riesenschock“, berichtet Elsinger.

Nun fährt das Team von Interimstrainer Kurt Neumaier also mit einem dezimierten Kader nach Anzing, wo der aktuelle Tabellenführer der Abstiegsrunde auf die Isar Devils wartet. „Das ist eine Top-Mannschaft“, sagt Elsinger über den Gegner. „Wir werden da als Außenseiter anreisen.“ Trotz dieser Ausgangslage und der Personalnöte gibt sich der Kapitän kämpferisch: „Wir haben oft unsere besten Spiele gemacht, wenn die Situation aussichtslos war.“ Man habe immer noch „eine schlagkräftige Truppe“, betont Elsinger. „Die Ausfälle müssen wir jetzt durch Kampfgeist und Teamgeist auffangen.“ (ps)