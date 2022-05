Falsche Formulierung bringt Bayerischen Handball-Verband in Bedrängnis

Von: Guido Verstegen

Teilen

Bernd Dreckmann, Trainer des TSV Ismaning: „Es gibt keine aktualisierten Tabellen“ © Dieter Michalek

Der Einspruch des TV Erlangen-Bruck bringt den Bayerischen Handball-Verband in Bedrängnis. Der Männer-Bayernligist hatte einen Fehler in der Formulierung der Durchführungsbestimmungen moniert – und nun müssen die Ergebnisse aller ausgetragenen Spiele der Vorrunde in die Playoffs und die Playdowns mitgenommen werden, also nicht nur die Resultate aus den Duellen mit den drei mitqualifizierten Teams.

Ismaning - Wie die „Mainpost“ berichtet, will der Bayerische Handball-Verband (BHV) auf eine Berufung verzichten. „Es war unser Fehler“, wird die für den Spielbetrieb zuständige BHV-Vizepräsidentin Ingrid Schuhbauer zitiert. Wie nun andere – vor allem vom Abstieg bedrohte – Mannschaften auf diese neue Situation reagieren, ist offen, eine Klagewelle aber nicht auszuschließen. Auch bei den Bayernliga-Handballerinnen des TSV Ismaning wird heiß diskutiert. So schätzt TSV-Trainer Bernd Dreckmann die Lage ein.

Herr Dreckmann, wissen Sie gerade eigentlich, wie Sie mit Ihrer Mannschaft in den Playoffs platziert sind?

Nein, das müsste sich im Moment jeder Verein selbst ausrechnen – weil es keine aktualisierten Tabellen gibt.

So kurz vor den finalen Entscheidungen und angesichts der gerade für die Abstiegsrunde so weitreichenden Folgen ist das gelinde gesagt eine peinliche Nummer.

Ja. Für uns ist es nicht von existenzieller Bedeutung, ob wir nun Vierter, Fünfter oder Sechster in der Playoff-Abschlusstabelle werden – aber wenn man sich zum Beispiel mal den VfL Günzburg anschaut, bekommt das eine andere Dimension. Günzburg ging nach der alten Regelung mit 8:0 Punkten in die Playdowns, mit Top-Chancen auf den Klassenerhalt also. Das sieht jetzt ganz anders aus, plötzlich steht die Mannschaft hinter Mintraching/Neutraubling.

Gut möglich, dass nun viele Vereine ihre Situation prüfen und womöglich Rechtsmittel einlegen. Was denken Sie: Wie bekommt der Bayerische Handball-Verband die Situation in den Griff?

Diese Frage ist in vielen Vereine bereits ein großes Gesprächsthema. Ich könnte mir vorstellen, dass der BHV am Ende dieser Saison nur zwei statt der maximal sechs Mannschaften absteigen lässt – nämlich HaSpo Bayreuth und HSG Freising-Neufahrn, die beide nach dem Ende der Vorrunde zurückgezogen hatten.

(Das Gespräch führte Guido Verstegen.)