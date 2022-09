TSV Ismaning für Saisonstart gerüstet

Von: Patrik Stäbler

Bereit für den Punktspielstart: Ismanings Trainer Michael Haeffner mit den Neuzugängen (v.) Marc Gottschall, Varis Lampros, Georg Zimmermann, Kilian Schinkel und Johannes Achhammer. © Michalek

HANDBALL Gastgeber belegen bei Vorbereitungsturnier Rang drei – Auftakt am 17. September

Ismaning – Die Titelverteidigung haben die Ismaninger Handballer bei ihrem Vorbereitungsturnier in eigener Halle verpasst. Und doch konnte der Bayernliga-Aufsteiger bei der zweiten Auflage des Isar Cup nicht nur ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz setzen, sondern auch seinen Trainer überraschen. „Ich hatte vorher etwas Bedenken, weil ich nicht wusste, wo wir stehen“, räumt Christoph Ilg ein. „Doch dann haben mich die Jungs ein Stück weit eines Besseren belehrt.“

Oder in Zahlen ausgedrückt: Erst besiegten die Isar Devils den TSV Roßtal klar mit 19:13; danach gab’s gegen den ebenfalls in der Bayernliga Nord spielenden TV Erlangen-Bruck ein 17:17; und zum Abschluss – gewissermaßen als Sahnehäubchen – gewannen die Gastgeber das Spiel um Platz drei gegen den TSV Friedberg deutlich mit 20:12. Jener Klub aus Schwaben tritt heuer nicht nur mit dem TSV Ismaning in der Bayernliga Süd an, sondern ist auch der erste Gegner des Aufsteigers beim Saisonauftakt am 17. September. Dass man Friedberg nun schon mal bezwungen habe, sei „sicher kein Nachteil“, findet Ilg. „Auch wenn man das nicht überbewerten darf.“

Und doch blieb von diesem Isar Cup aus Sicht der Hausherren vorwiegend Positives hängen. So ließen die Ismaninger in allen drei Partien offensiv den Ball über weite Strecken gut laufen und zeigten sich auch im Abschluss variabel. Derweil habe die Defensive „erstaunlich gut funktioniert“, sagt Ilg. „Dabei haben wir bisher nur wenig Deckung trainiert.“ Vielversprechende Auftritte legten auch die Sommerzugänge Marc Gottschall, Johannes Achhammer, Kilian Schinkel und Torwart Georg Zimmermann hin. Dessen Keeper-Kollege Markus Winkler fehlte unterdessen ebenso wie der sechste Ismaninger Neuling Lampros Varis, der aktuell noch verletzt ist. Im Weiteren musste Ilg bei dem Vorbereitungsturnier auch auf die verhinderten Daniel Mannel und Markus Neubauer verzichten.

Deren Teamkollegen blieben an diesem Tag und vor heimischem Publikum zwar ungeschlagen. Jedoch reichte das nicht für den Einzug ins Finale, da man bei gleicher Punktausbeute und Tordifferenz weniger Treffer erzielte als Erlangen-Bruck. Die Mittelfranken unterlagen dann im Endspiel der TG Landshut mit 19:21, während die Isar Devils durch ihren Erfolg über Friedberg letztlich Rang drei belegten.

TSV Ismaning – TSV Roßtal 19:13 Ismaning – Erlangen-Bruck 17:17 Ismaning – Friedberg 20:12

Aufstellung TSV Ismaning: Miranda-Jahn, Mayr, Zimmermann - Baierlein (11), Teschner (7), Mansaré (6), Notz (6/2), Zobel (5), Schinkel (4), Simon (4), Gottschall (4), Schwetz (4), Achhammer (3), Elsinger (2), Nickel.