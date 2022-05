Trainerrotation beim TSV Ismaning: Chefcoach Dreckmann und Assistent Scovenna tauschen Rollen

Von: Guido Verstegen

Ich habe ein paar Nächte lang kein Auge zugemacht – aber nicht, weil ich überlegen musste, sondern weil die Vorfreude so groß war. Sebastian Scovenna Ein neuer Chef-Teufel für die Frauen: Seba Scovenna (links) und Alexander Novakovic, Sprecher der Abteilungsleitung, besiegeln das Trainerengagement. © TSV Ismaning

Fließender Übergang: Chefcoach Bernd Dreckmann rückt bei den Bayernliga-Handballerinnen des TSV Ismaning mit Beginn der neuen Saison ins zweite Glied, und sein Co-Trainer Sebastian Scovenna übernimmt das Ruder.

Ismaning – In der kommenden Spielzeit sitzen sie weiterhin alle beide auf der Trainerbank, nur mit neu verteilten Rollen: Sebastian Scovenna (37) übernimmt den Staffelstab von Bernd Dreckmann (63) und steht dann in der Verantwortung.

„Das hat sich so ergeben“, erzählt der Argentinier mit deutschem Pass im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Den Trainerjob hatte er eigentlich nicht auf dem Schirm: Mit seinem Heimatverein S.A.G. Villa Ballester wurde der Linksaußen argentinischer Meister, stand im erweiterten Kader der Nationalmannschaft und träumte lange Zeit seinen Traum von der Profi-Karriere.

Er versuchte in Europa sein Glück und landete 2015 beim Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck, wo er sich mit einer ganzen Serie von E-Mails beworben hatte. Mitte 2018 verletzte er sich schwer an der Schulter, Ende 2018 stand er für die Brucker Zweite dann zum letzten Mal auf der Platte.

Seine damalige Freundin Fernanda Roveta (33) – mit der ehemaligen argentinischen Beachhandball-Nationalspielerin ist er inzwischen verheiratet – kam damals mit nach Deutschland und heuerte beim TSV Ismaning an. Sie läuft fürs Bayernliga-Team auf, spielte für „Die Brüder“ und ist Co-Trainerin der weiblichen U18-Beachhandball-Nationalmannschaft. Scovenna: „Über sie bin ich dann auch in Ismaning gelandet, Handball bestimmt unser Leben.“ Die erste argentinische Eisdiele in München, die er gemeinsam mit einem Partner und seiner Frau betrieb, ist inzwischen verkauft – Scovenna arbeitet bei BMW in der Spezialkunden-Betreuung.

Als Individualcoach für die Außenspielerinnen im Team der Isar Devils schmeckte er an die nun wartende Aufgabe heran. „Mit Bernd spreche ich viel über Handball, wir verstehen uns sehr gut, ich schätze ihn auch als Mensch“, sagt „Seba“ über Dreckmann, der den Rollentausch von sich aus in Gespräch brachte.

„Weil ich’s einfach lange genug gemacht habe und es an der Zeit ist, sich auch mal um andere Dinge im Leben zu kümmern“, sagt der Noch-Chefcoach, der den Trainer-Job bereits seit 32 Jahren macht. In Scovennas Augen entwickeln sich die Dinge, so wie sich entwickeln sollen – und Dreckmann spricht von einer „super Lösung“. Denn: „Seba hat selbst höherklassig gespielt, blickt über den Tellerrand und wird das gut machen.“ Es sei abgesprochen, dass er ihn unterstütze. Till Heinrich will etwas kürzertreten und hört als Co-Trainer auf. „Es laufen Gespräche, ob eine Zusammenarbeit an anderer Stelle möglich ist“, sagt er. Torwarttrainerin Ute Becker bleibt dem Stab erhalten: „Ich freue mich schon auf die neue Saison!“

Seba Scovenna weiß: Er ist jetzt der Headcoach, er entscheidet. „Meine Bedingung war aber, dass Bernd bleibt“, betont Scovenna, der im Sommer seine C-Lizenz als Trainer macht und sich noch genau an den Moment in der Winterpause erinnert, als das Ganze mit Dreckmanns direkter Anfrage konkreter wurde. „Ich habe ein paar Nächte lang kein Auge zugemacht – aber nicht, weil ich überlegen musste, sondern weil die Vorfreude so groß war.“

In der ungewöhnlichen Staffel-Übergabe sieht er nur Vorteile: „Ich bin nicht so ein Ego-Typ, höre mir gerne andere Meinungen an und rede einfach auch sehr viel. Vor allem aber bin ich mit dem Trainer-Job weiter nah dran am aktiven Handball.“ (GUIDO VERSTEGEN)