TSV Ismaning verpasst Bundesliga knapp

Von: Guido Verstegen

Teilen

Sie waren auf einem guten Weg, aber am Ende war er für die junge Mannschaft noch einen Tick zu weit: Die A-Jugend-Handballerinnen des TSV Ismaning sind in der Qualifikationsrunde zur Bundesliga knapp gescheitert.

Ismaning – Das Abenteuer begann am 15. April mit einem überzeugenden 40:21-Sieg im BHV-internen Platzierungsspiel gegen den TSV Allach, und es endete am Sonntag mit einer 20:24-Niederlage gegen die HSG Stuttgart Metzingen. „Die Spielerinnen waren nicht geknickt, sondern sind gut gelaunt nach Hause gefahren – weil sie alles gegeben haben, und das gegen diese starke Konkurrenz eben nicht gereicht hat“, sagte Bernd Dreckmann (TSV Ismaning), der das Team gemeinsam mit Co-Trainer Martin Stenzel (HSG Würm-Mitte) betreute.

Am 14. Mai hatte die als TSV Ismaning startende Spielgemeinschaft – sie selbst nennt sich IsarWildcats – die baden-württembergischen Vertreter TPSG Frisch Auf Göppingen (13:22) und SV Allensbach (28:19) zum Qualifikationsturnier (Spielzeit 2x20 Minuten) in der Isarena zu Gast. Dabei ging es für die beiden gegen Göppingen chancenlosen Teams im direkten Duell ums Weiterkommen: Robust in der Defensive und clever im Angriff hielten die Gastgeberinnen dabei den Gegner auf Distanz.

Am vergangenen Samstag ließen die IsarWildcats in Metzingen auf eine 25:28-Niederlage gegen die HSG Freiburg einen 23:22-Sieg gegen den SV Leonberg/Eltingen folgen und qualifizierten sich so für die nächste Runde tags darauf in Stuttgart-Möhringen. Dass die Punkte nur aus der Partie gegen die ebenfalls weitergekommene Mannschaft mitgenommen wurden, erwies sich für die Spielgemeinschaft Ismaning/Würm-Mitte als entscheidender Nachteil.

„Wir kamen tatsächlich nicht an die handballerische Qualität der anderen beiden Gegner heran, die gegen Freiburg verlorenen Zähler taten so doppelt weh“, sagte Dreckmann. Zu allem Überfluss hatte sich mit Linkshänderin Leila Ott eine Stütze des Teams bei einer 8:5-Führung am Knie verletzt und droht nun länger auszufallen. Dreckmann: „Nachdem mit Hanna Mehlhaff ohnehin schon eine Spielerin wegen eines gebrochenen Mittelfußes fehlte, hat die Mannschaft da entscheidend den Faden verloren.“

Mit einem Sieg gegen Freiburg – auch die HSG verlor am Sonntag zweimal – hätten sich die IsarWildcats noch ein Hintertürchen offen gehalten und am Wochenende im Duell mit dem TV Nellingen den Platz in der Hauptrunde ausgespielt. Sowohl beim 14:19 gegen Göppingen als auch beim 20:24 gegen die HSG Stuttgart Metzingen gab es für die junge Truppe aus Bayern allerdings nichts zu ernten. Für das Gespann Dreckmann/Stenzel war das kein Beinbruch: „Wir wollten diesmal erst einmal sehen, wie das Niveau ist – das war insofern ein hervorragender Anschauungsunterricht für uns. Im nächsten Jahr greifen wir wieder an.“