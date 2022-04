TSV Ismaning: Handball-Länderspiel in der Isarena

Von: Guido Verstegen

Teilen

Nationalspielerinnen hautnah erleben: Der TSV Ismaning will der Begegnung mit einem eingespielten Team einen würdigen Rahmen geben. © Imago

Mit dem Länderspiel der deutschen U18-Handballerinnen gegen Frankreich erlebt die Isararena am 20. April (19 Uhr) ihre internationale Feuertaufe. Der ausrichtende TSV Ismaning will damit den Nachwuchs für den Handballsport begeistern – und zukünftig vermehrt mit solchen Events aufwarten.

Ismaning – Wie es in der neuen Halle brodeln kann, hat der vergangene Samstag gezeigt, als die Männer des TSV Ismaning das Landesliga-Topspiel gegen den TSV Simbach gewannen und mit den Zuschauern eine wahre Party feierten. Wenn die U18-Juniorinnen des Deutschen Handballbundes am 20. April (19 Uhr) hier auf die Auswahl Frankreichs treffen, wird vermutlich ein bisschen weniger los sein in der Isararena – aber darum geht es dem TSV Ismaning als Ausrichter auch gar nicht.

Die einen können sich das als Vorbild nehmen und sehen, wo es vielleicht mal hingehen kann, die anderen machen wir so richtig neugierig und bringen sie womöglich zum Handball.

Es sei wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen in der Abteilung auch mal Nationalspielerinnen hautnah vor der eigenen Haustür erleben und womöglich neuer Nachwuchs aufmerksam wird, findet der TSV-Vorsitzende und Sprecher der Handballabteilung Alexander Novakovic: „Die einen können sich das als Vorbild nehmen und sehen, wo es vielleicht mal hingehen kann, die anderen machen wir so richtig neugierig und bringen sie womöglich zum Handball.“

Mit einem eingespielten Team von rund 30 Leuten will man der Begegnung einen würdigen Rahmen geben. Unter anderem gibt es ein ansprechendes Catering, und überhaupt hat das Ganze einen offiziellen Touch. Novakovic: „Wir haben zusätzlich zu den Einlaufkids noch Fahnenkinder, und für unseren DJ ist es auch mal was anderes, wenn er die Nationalhymnen abspielt.“

Novakovic kann sich noch gut erinnern, wie ihn 2004 das Vier-Länder-Turnier der Frauen in der Realschulturnhalle faszinierte: „Das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt – das war Weltklasse-Handball mit den Nationalteams aus Deutschland, Russland, Weißrussland und aus der Ukraine. Zukünftig wollen wir wieder mehr solcher Events anbieten.“

Am Spieltag ist ab 18 Uhr Einlass – es gelten keine 2G- oder 3G-Regeln, in der Halle besteht jedoch eine Maskenpflicht. Tickets gibt es an der Abendkasse für sieben bzw. fünf Euro (ermäßigt).

Die von Gino Smits trainierte weibliche U18 weilt zwischen dem 18. und 24. April zu einem Lehrgang in Regensburg. Am 22. April (19 Uhr) und 23. April (16 Uhr) stehen im Rahmen des Austauschs des Deutsch-Französischen Jugendwerks zwei weitere Spiele in Regensburg auf dem Programm. (GUIDO VERSTEGEN)

Das DHB-Aufgebot

beim Lehrgang in Regensburg: Marie Weiss (TuS Metzingen), Sarah Hübner (Berliner TSC), Lea Walkowiak (HC Erlangen), Emy Jane Hürkamp (Frankfurter HC), Merle Albers (BV Borussia 09 Dortmund), Sophie Pickrodt (TSV Bayer 04 Leverkusen), Merja Wohlfeil (TV Hannover-Badenstedt), Jana Haas (HSG Bensheim Auerbach), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Gianina Bianco, Matilda Ehlert (beide SG BBM Bietigheim-Bissingen), Leoni Baßiner (Füchse Berlin), Lotta Röpcke, Tabea Wipper (beide HC Leipzig), Maja Schönefeld (Buxtehuder SV), Evi Valsama (TV Nellingen)