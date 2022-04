TSV Ismaning: Handball-Showdown in der Isarena

Von: Patrik Stäbler

Erstes Handballfest vor vollem Haus: Ismaning (Victor Mansaré beim Wurf) freut sich aufs Top-Duell. © Gerald Förtsch

Gleich zwei Fanbusse werden sich an diesem Samstag am Simbacher Bahnhof auf den Weg nach Ismaning machen. Ihr Ziel ist die dortige Ballsporthalle, wo es um 19.30 Uhr zu einer wohl richtungsweisenden Partie um den Aufstieg in die Handball-Bayernliga kommt. Gegenüber stehen sich dabei der heimische TSV Ismaning, der mit 23:3 Punkten Tabellenzweiter der Landesliga Mitte-Ost ist, sowie deren Spitzenreiter, der TSV Simbach (24:4).

Ismaning – „Das ist ein echter Showdown“, freut sich Christoph Ilg, der Trainer der Isar Devils, auf das Spitzenspiel vor heimischem Publikum. „Die Jungs sind extrem heiß. Und wir hoffen alle, dass die Halle diesmal richtig voll wird.“ Selbige ist erst im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Nun soll das Top-Duell gegen Simbach das erste richtige Handballfest vor vollem Haus in der Isarena am Sportpark werden, bei dem auch die Revanche für die 25:26-Niederlage aus dem Hinspiel gelingen könnte.

Personell können die Ismaninger am Samstag nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Abwehrspezialist Leo Udovicic wird laut Ilg aufgrund einer Rückenverletzung fehlen. Darüber hinaus stehe hinter dem Einsatz von Marc Simon noch ein Fragezeichen, sagt der Coach. Seine Mannschaft hat zuletzt sieben Siege hintereinander eingefahren, während sich die Simbacher Mitte März bei der HSG Lauf/Heroldsberg einen Ausrutscher erlaubten. Seither haben die Isar Devils nach Minuspunkten die Nase vorne und könnten sich durch einen Sieg auf drei Zähler absetzen. „Dieses Spiel ist sicher eine Vorentscheidung“, sagt Ilg. „Allerdings glaube ich nicht, dass es die letzte Niederlage sein wird, die eine dieser zwei Mannschaften in dieser Saison kassiert.“ (PATRIK STÄBLER)