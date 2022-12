Handballcoach Christoph Ilg über seinen Rücktritt: „Ich hätte mir vom Team etwas mehr erhofft“

Von: Patrik Stäbler

Von Jubel bis Ernüchterung: Christoph Ilg feiert im April mit seinem Team den Aufstieg in die Bayernliga; im Dezember tritt er zurück. © Fotos: Stäbler/Michalek

Im April stand Christoph Ilg noch glückselig und biertriefend in der Isarena des TSV Ismaning und feierte mit seinen Handballern den Aufstieg in die Bayernliga. Sieben Monate später verkündete der Trainer dann an selber Stelle nach einer 17:30-Klatsche im Derby gegen Anzing seinen sofortigen Rücktritt – nach fünf Jahren im Amt. Im Interview erklärt Ilg die Gründe für seinen überraschenden Schritt. Und er verrät, wie er die freien Wochenenden künftig nutzen will.

Herr Ilg, was haben Sie mit Ihrer freien Zeit an den letzten zwei Spieltagen der Bayernliga-Vorrunde angestellt?

Ich war an beiden Wochenenden in Regensburg und habe bei Spielen meiner Freundin zugeschaut (Anm. d. Red. Amelie Bayerl, Handballerin beim Zweitligisten ESV Regensburg). Außerdem habe ich Freunde getroffen und daheim bei uns im Haus gewerkelt. Insgesamt habe ich die freie Zeit sehr genossen.

Und haben Sie zwischendrin auch im Liveticker verfolgt, wie sich Ihr Ex-Team in der Bayernliga schlägt?

Ich habe tatsächlich beide Male hin und wieder nachgeschaut, ja. Allerdings war das relativ spät im Spiel, und es war nicht so, dass ich die Seite alle zwei Minuten aktualisiert hätte. Aber mich hat es natürlich interessiert, wie sich die Jungs schlagen, wer alles spielt, und wie die Torverteilung ist.

Sie und Ihr Co-Trainer Florian Nortz haben Anfang Dezember unmittelbar nach der Heimniederlage gegen Anzing Ihren sofortigen Rücktritt verkündet. Haben Sie diese Entscheidung seither bereut?

Ganz ehrlich, keine einzige Sekunde. Zum einen bin ich immer noch überzeugt, dass frischer Wind der Mannschaft gut tut. Zum anderen war ich selbst vermutlich nicht mehr mit hundert Prozent Energie dahinter. Auch deshalb ist es gut, dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe zum Kraft tanken und um den Kopf frei zu bekommen.

Ursprünglich hatten Sie Ihren Rückzug schon zum Ende der vorigen Saison angekündigt. Doch dann legten Sie eine Kehrtwende hin und machten doch weiter. War das rückblickend die falsche Entscheidung?

Hinterher ist man immer schlauer. Aber ich würde es wieder so machen. Es war ja so, dass wir keinen passenden Nachfolger gefunden haben. Deshalb wollte ich lieber selbst weitermachen, als die Mannschaft einem Trainer zu übergeben, der sie nicht versteht.

Und auch die Aussicht auf die Bayernliga wird sicher verlockend gewesen sein?

Wenn wir in der Landesliga geblieben wären, hätte ich vermutlich nicht weitergemacht. Aber so waren es eine neue Liga, neue Gegner und auch einige neue Spieler bei uns – insgesamt also eine neue Herausforderung. Und ganz so schlecht ist es ja auch nicht gelaufen. Allerdings gab es ein paar grundlegende Dinge, die mich gestört haben.

Nämlich?

Ich denke, dass Flo und ich grundsätzlich etwas mehr wollten als der Großteil der Mannschaft. Es gab einige Spieler, die voll mitgezogen haben, aber andere haben nur das Nötigste getan – und das reicht eben nicht, wenn du in der Bayernliga bestehen und die Klasse halten willst. Ich bereue es also nicht, dass ich im Sommer weitergemacht habe. Aber ich hätte mir von der Mannschaft etwas mehr erhofft.

Wobei Ihr Sportjahr 2022 ja nicht nur Tief- sondern auch reichlich Höhepunkte hatte. Was fällt Ihnen da spontan ein?

Ein Höhepunkt war sicher das Spiel gegen Lauf…

… am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison, als Ihre Mannschaft den Aufstieg fix gemacht hat.

Dieses Spiel war unglaublich intensiv. Wir standen ja unter dem Druck, gewinnen zu müssen, und sind 45 Minuten lang hinten gelegen. Doch dann ist plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und man hat gemerkt: Die Jungs wollen unbedingt in die Bayernliga.

Und am Ende gab’s einen 27:25-Sieg.

Ja, aber auch das Spitzenspiel zwei Wochen davor gegen Simbach war unvergesslich. Eigentlich war die komplette Rückrunde der letzten Saison ein Highlight, da haben wir ja kein einziges Spiel mehr verloren.

Bis zu Ihrem Rücktritt waren Sie fünf Jahre in Ismaning, Ihre erste Trainerstation. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich habe ja damals zusammen mit Rudi Heiss angefangen, und gerade zu Beginn habe ich von ihm gelernt, gelernt und gelernt. Nach einem halben Jahr habe ich dann die Rolle als Cheftrainer übernommen und das wahnsinnig genossen – schließlich musste ich ein komplett neues Team aufbauen. Dass diese Arbeit mit dem Aufstieg in die Bayernliga Früchte getragen hat, das hat mich schon stolz gemacht.

Und jetzt ist die Ära Ilg in Ismaning vorbei. Wo wird man Sie als nächstes an der Seitenlinie sehen?

Es hat tatsächlich schon Anfragen gegeben, aber so schnell werde ich sicher kein Traineramt übernehmen. Ich will jetzt erst mal die Zeit außerhalb der Halle genießen, zum Skifahren und in die Berge gehen, mich mit Freunden treffen – also all das, was in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist.

Also war’s das mit dem Trainerleben?

Irgendwann wird sicher die Zeit kommen, wenn es mich wieder in die Halle zieht. Wann das sein wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur: Wenn, dann werde ich sicher ambitioniert zurückkehren und nicht irgendwo bei einer Zweiten Mannschaft. Das war bei mir schon als Spieler und ist jetzt auch als Trainer so: Wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit Vollgas und nicht halbscharig.

(Das Gespräch führte Patrik Stäbler.)