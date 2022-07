Ilg lotst „eine absolute Wurfmaschine“ aus Sauerlach nach Ismaning

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Landesliga-Torjäger: Kilian Schinkel (blau) wirft künftig für Ismaning. © Dieter Michalek

Der TSV Ismaning hat im Sommer einen der begehrtesten Handballer in der Region zu sich lotsen können: In Kilian Schinkel verpflichtet der Bayernliga-Aufsteiger einen erst 19-jährigen Rückraumspieler, der vorige Saison für den TSV Sauerlach 9,47 Treffer pro Partie erzielt hat – mehr als jeder andere Handballer in der Landesliga Mitte-Ost.

Ismaning - Der Youngster sei „eine absolute Wurfmaschine“, sagt Ismanings Trainer Christoph Ilg. Von der Physis und Athletik her müsse er jedoch noch zulegen.

Schinkel ist einer von fünf „punktuellen Verstärkungen“, so Ilg, die der TSV geholt hat. Bedarf gab es dem Trainer zufolge vor allem auf der Rechtsaußenposition, wo in Johannes Achhammer (HG Ingolstadt) und Lampros Varis (HT München) gleich zwei Spieler gekommen sind – wobei Letzterer noch an den Folgen einer Schulter-OP laboriert. Vom Absteiger Fürstenfeldbruck II ist Marc Gottschall zu den Isar Devils gewechselt. Anders als der Linksaußen sei Verpflichtung Nummer Fünf „gefühlt kein Neuzugang“, sagt Ilg über Georg Zimmermann. Schließlich hat der Keeper bereits bis 2020 in Ismaning gespielt, wo er nun mit Marcelo Miranda-Jahn und Lorenz Mayr das Torwart-Trio bilden wird.

Den fünf Neuen gegenüber steht in Stefan Lattner, der seine Karriere beendet, lediglich ein Abgang. Darüber hinaus werde aber auch Abwehrspezialist Leo Udovicic wegen Rückenproblemen vermutlich die komplette Hinrunde ausfallen, schätzt Ilg. Er betont: „Auch wegen der vielen Spiele wird die Belastung in der Bayernliga sehr hoch. Deshalb mussten wir unseren Kader deutlich breiter aufstellen.“ (ps)